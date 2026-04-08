Glorious Gamingin mukaan sen Eternal-tuotesarja on markkinoilla todistaakseen, ettei laadukkaiden tuotteiden tarvitse olla ökyhintaisia.

Glorious Gaming on keskittynyt tähän mennessä näppäimistöihin ja hiiriin. Nyt yhtiö on ilmoittanut laajentaneensa valikoimaansa myös kuulokkeisiin.

Glorious Gamingin uudet GHS Eternal ja Eternal RGB ovat yhtiön ensimmäiset pelikuulokkeet ja jatkumoa Model O Eternal -versiolle. Eternal-sarjan tuotteet ovat sen mukaan olemassa todistaakseen, ettei laadukkaiden tuotteiden tarvitse maksaa omaisuuksia. Perusversio takaa laajan yhteensopivuuden 3,5 mm:n ääniliitännällä, mutta RGB-versio luottaa USB-C-yhteyteen tuetuilla laitteilla ja RGB:n pois jättävään 3,5 mm:n liittimeen vain Xboxin kanssa.

Kumpikin malli on varustettu pehmeillä ja hengittävillä muistivaahtopehmusteilla over ear -tyyppisten kuppien ympärillä. Kuulokkeiden pantojen säädöt ovat kattavat ja se on valmistettu Glorious Gamingin mukaan erittäin kestävistä materiaaleista. Yhtiö kehuu kuulokkeiden ja materiaalivalintojen olevan niin mukavat, että ne päässä jaksaa pelata vaikka koko päivän ja yön.

Kuppien sisällä on yhtiön kustomoimat 40 mm:n elementit, jotka on asennettu kulmaan paremman äänentoiston toivossa. Irrotettavan mikrofonin luvataan tuottavan kristallinkirkasta ääntä. Perusversiossa on toisen kuulokkeen reunaan sijoitettuna ovat mikrofonin mykistyspainike ja pyöritettävä ja painettava nuppi äänenvoimakkuuden säätöön sekä play/pause-toiminnallisuuteen. RGB-versiossa edellä mainittu nuppi on siirretty toiseen kuulokkeeseen ja sen paikalla on nyt toinen nuppi, jolla hallitaan taajuuskorjainta, peli- ja chat-äänien tasapainoa sekä RGB-valaistusta.

Glorious Gaming GHS Eterenal -kuulokkeet ovat saatavilla yhtiön omasta verkkokaupasta mustana ja valkoisena versiona 59,99 euron hintaan. GHS Eternal RGB:stä on niin ikään musta ja valkoinen versio ja ne on hinnoiteltu samassa kaupassa 89,99 euroon.

Lähde: Sähköpostitiedote, Glorious Audio -tuotesivut