CXMT on esitellyt DDR5-8000-muisteja 16 ja 24 gigabitin ja LPDDR5X-10667-muisteja 12 ja 16 gigabitin kapasiteeteissa huolimatta vanhentuneista valmistusteknologioistaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on estänyt kiinalaisia yrityksiä saamasta käyttöönsä mm. moderneja valmistusprosesseja. Muistivalmistaja CXMT:tä tämä ei kuitenkaan vaikuta juuri haittaavan.

ChangXin Memory Technologies eli CXMT on yksi lukuisista kauppasodan vuoksi länsiteknologioista eristetyistä puolijohdevalmistajista ja samalla yksi Kiinan merkittävimmistä DRAM-valmistajista. Pakotteilla ei näytä kuitenkaan olleen merkittävää vaikutusta yhtiön kehitystyöhön ja muistipiirien tuotantoon, sillä se on nyt esitellyt huipputason uusia muisteja.

CXMT:n kerrotaan esitelleen DDR5-8000-muisteja sekä 16 että 24 gigabitin kapasiteeteissa, kun LPDDR5X-puolella yhtiön tuoreinta tarjontaa edustaa LPDDR5X-10667 12 ja 16 gigabitin kapasiteeteissa. DDR5-muistit ovat luonnollisesti yksittäisiä piirejä, jotka mahdollistavat esimerkiksi 16, 24, 32 ja 48 gigatavun muistit, mutta LPDDR5X:n kohdalla yhtiö ei ole tarkentanut, monenko sirun paketoinneissa se tulee muistejaan tarjoamaan.

Yhtiö ei ole paljastanut, millä valmistusprosessilla se uudet muistinsa valmistaa. Tom’s Hardwaren tietojen mukaan sillä ei ole kuitenkaan pääsyä alle 18 nanometrin valmistusteknologioihin, mikä tekee uusista nopeuksista verrattain merkittäviä saavutuksia. Myös piirien saannot ovat vielä kysymysmerkki, mutta muistien julkistaminen virallisesti kertoo niiden olevan ainakin jollain tasolla riittävän hyviä.

Lähde: Tom’s Hardware

