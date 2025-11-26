Intelin Raptor Lake -prosessoreiden kanssa suorituskyvyssä kilpaileva C86-4G on väitetysti Hygonin itse kehittämä, mutta sen oletetaan todellisuudessa olevan edelleen vahvasti aiemmista yhteistyökuvioista saatuun AMD:n Zen 1 -arkkitehtuuriin perustuva.

Kiinalainen Hygon sai alkunsa nimellä Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment eli THATIC. Se perustettiin kiinalaisosapuoleksi yhteistyöyrityksissä AMD:n kanssa. Yhteistyökuvioiden alaisuudessa toteutettiin alkuperäinen Zen 1 –arkkitehtuuriin perustuvat Dhyana-prosessorit.

Kauppasodan myötä yhteistyökuviot on haudattu jo ajat sitten ja sen myötä myös pääsy AMD:n arkkitehtuureihin. Ensimmäiset kolme sukupolvea perustuivat Dhyanaan ja sen jatkokehitelmiin, mutta tiettävästi yhtiön neljäs sukupolvi eli C86-4G perustuisi sen itse kehittämään arkkitehtuuriin ja tuleva G5 sen kehitysversioon. On kuitenkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että myös “itse kehitetty” C86-4G on todellisuudessa vahvasti Zen 1:een perustuva.

Kiinalaisprosessoreista ei ole tihkunut liikaa tietoa länsimarkkinoille, mutta nyt Hygon C86-4G on päässyt ensi kertaa julkisesti parrasvaloihin, kun Thunderobot julkaisi ensimmäiset siihen perustuvat Black Warrior Hunter Pro -pelitietokoneensa. Thunderobotin tietokoneet ovat olleet esillä Kiinassa pidettyssä esports-turnauksessa, jonka myötä niistä saatiin nyt suoraa tietoa.

Hygon C86-4G on 16-ytiminen prosessori, joka kykenee suorittamaan samanaikaisesti 32 säiettä. Ydinten tukena on 32 Mt L3-välimuistia ja ne tukevat DDR5-muisteja sekä PCI Express 5.0 -väyliä. Prosessorista on julkaistu jo joitain testejäkin Thunderobotin toimesta. SPEC CPU2006 -testeissä yhden ytimen INT- ja FP-suorituskyky jää selvästi jälkeen Intelin 12. sukupolven Core i7-12700 –prosessorista ja sitä uudemmista sukupolvista, mutta toisaalta kaikilla ytimillä samassa testissä se peittoaa jopa 14. sukupolven i7-14700:n. V-Rayssa sen suorituskyky on aavistuksen edellä Core i7-1300:aa.

Kiinalaisessa esports-tapahtumassa esillä olleessa kokoonpanossa päästiin ajamaan myös CPU-Z, jonka mukaan se rakentuu kahdesta prosessorisirusta ja prosessoriydinten peruskellotaajuus on 2,8 GHz. TDP-arvoksi oli ilmoitettu 55535 wattia, mikä on selkeästi virhe. Prosessori tukee x86-64-laajennoksia AVX2-tasolle asti. Peleistä tapahtumassa ei saatu valitettavasti mitään varsinaisia testejä, mutta varustettuna tuntemattomalla GeForce RTX -näytönohjaimella se pyöritti tapahtumassa ainakin Valorant- ja Black Myth: Wukong -pelejä.

Lähteet: WCCFTech, VideoCardz

