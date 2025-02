Kuluvalla viikolla julkaistava Zenfone 12 Ultra päätyi kuvineen ja ominaisuuksineen kaiken kansan nähtäville jo etukäteen.

Asus on ilmoittanut julkaisevansa uuden Zenfone 12 Ultra -lippulaivapuhelimensa tällä viikolla, mutta tietoja ja kuvia laitteesta vuoti nettiin jo etukäteen, mikä on usein pikemminkin sääntö kuin poikkeus puhelinlanseerauksissa. Edellisen Zenfone 11 Ultra -mallinsa Asus julkaisi viime maaliskuussa ja puhelin vieraili myös io-techin testissä.

Muotoilultaan uutuus muistuttaa paljon Asuksen loppuvuodesta julkaisemaa ROG Phone 9 -pelipuhelinmallistoa, joskin sen estetiikka on huomattavasti hillitympi. Teknisiltä ominaisuuksiltaan Zenfone 12 Ultra on vuotojen mukaan varustettu 6,78-tuumaisella LTPO AMOLED -näytöllä, jossa on 144 hertsin maksimivirkistystaajuus. Kuvatarkkuudeksi kerrotaan 1080 × 2400 pikseliä. Järjestelmäpiirinä raksuttaa Qualcommin Snapdragon 8 Elite ja RAM-muistivaihtoehtoina 8 ja 12 gigatavua. Tallennustilaa raportoidaan olevan 512 Gt:uun asti, eli todennäköisesti kyseessä on 256 ja 512 Gt:n vaihtoehdot.

Kamerapuolelle odotetaan tekoälyavusteista kolmoistakakameraa 50 megapikselin pääkameralla, jossa toimii Sonyn Lytia 700 -sensori. Pääkameran rinnalta löytyvät 32 megapikselin telekamera kolminkertaisella zoomilla sekä 13 megapikselin ultralaajakulmakamera. Zenfone 12 Ultra näyttää siis jakavan saman kamerajärjestelmän ROG Phone 9 Pron kanssa.

Akun kapasiteetiksi uumoillaan 5500 milliampeerituntia 65 watin latauksella. Lisäksi puhelimen kerrotaan tukevan 15 watin langatonta latausta ja sisältävän myös 3,5 mm:n kuulokeliitännän, mikä on melko harvinaista nykyaikaisissa lippulaivapuhelimissa.

Asus julkaisee Zenfone 12 Ultran virallisesti ylihuomenna 6. helmikuuta.

Lähde: GSMArena