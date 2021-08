Keychron julkaisi alumiinirunkoisen hot swap -kytkimillä varustetun Q1 QMK -näppäimistön

Koneistetusta alumiinista valmistettu Q1 QMK pohjautuu 75 % näppäimistöasetteluun ja tulee saataville valmiiksi kasatun ANSI-version lisäksi myös ISO-asettelua tukevana barebone-mallina.

Keychron on julkaissut uuden Q1 QMK-näppäimistön. Kyseessä on 75 % asettelulla varustettu alumiinirunkoinen näppäimistö, joka on saatavilla niin valmiiksi kasattuna kuin myös itse kasattavana barebone-versiona.

Keychron Q1 QMK tarjoaa CNC-koneistetun alumiinirunkonsa lisäksi hot swap -vaihdettavat kytkinpaikat, eli näppäinkytkinten vaihtaminen näppäimistöön käy niin sanotusti lennosta, eikä niitä tarvitse juottaa paikalleen. Näppäinkytkinten liitännät on sijoitettu valot alaspäin, minkä myötä näppäimistö on mahdollisimman yhteensopiva PBT-muovisten Cherry-profiilin näppäinhattujen kanssa. Keychron Q1 QMK:ssa on esiasennettuna Gateronin valmistamat ruuvikiinnitteiset vakaimet, jotka ovat myös käyttäjän itse vaihdettavissa niin halutessaan.

Näppäinkytkinten alustana toimiva piirilevy on asennettu tiivisteiden sisään, eli käytössä on gasket mount Glorius PC Gaming Racen GMMK Pro:n tapaan. Gloriuksen mainostaman hiljaisuuden sijaan Keychron kuitenkin perustelee asennustaan joustavuudella, jota tiivisteiden välissä lepäävä asennuslevy antaa kirjoitustuntumaan. Keychron Q1 QMK tukee avoimen lähdekoodin QMK- ja VIA-firmwareja, joiden avulla näppäimistön painikkeet ja RGB-valaistus ovat käyttäjän itsensä ohjelmoitavissa.

Omana valmistajan muistakin näppäimistä tuttuna erikoisuutenaan Keychron Q1 QMK sisältää kytkimen, jolla näppäimistön asettelua voi vaihtaa Mac- ja Windows-tietokoneiden välillä.

Keychron Q1 QMK on ostettavissa välittömästi suoraan valmistajan kotisivuilta ja voimassa vaikuttaisi olevan toistaiseksi 10 dollarin alennukset jokaisesta mallista. Saatavilla on kolme värivaihtoehtoa – Carbon Black, Navy Blue ja Space Grey. ANSI-asettelulla varustettu valmiiksi rakennettu malli, jossa on käytössä Gateronin uudet Phantom-kytkimet ja ABS-muoviset näppäinhatut kustantaa tällä hetkellä 169 dollaria ja kyseisen mallin toimitusten luvataan saapuvan syyskuun puoleen väliin mennessä. Barebone-versio on saatavilla niin ANSI kuin myös ISO-asettelulla ja niiden toimitusten luvataan tulevan syyskuun loppuun mennessä. Barebone-mallin hinta on allennuksen kera 149 dollaria.

