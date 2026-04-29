Toisin kuin käytännössä kaikki tämän hetken nopeimmat supertietokoneet, Lingshengin kerrotaan perustuvan pelkkiin prosessoreihin ilman GPU-kiihdyttimiä.

Ei ole salaisuus, että Kiina pyrkii kaikin puolin omavaraiseksi tietotekniikan saralla. Maasta löytyy muiden muassa useampia prosessoriarkkitehtuureja ja nyt yksi niistä on päätymässä supertietokoneisiin.

Kiinan National Supercomputing Center in Shenzen on julkistanut uuden Lingsheng-supertietokoneen. Lingshengin on tarkoitus saavuttaa kahden eksaFLOPSin suorituskyky käyttämättä lainkaan GPU-kiihdyttimiä tai ulkomaisia komponentteja. Jälkimmäinen väite on kuitenkin hieman kyseenalainen.

Projektin pilottivaiheessa tullaan käyttämään yhteensä sataa Huawei Kungpeng -palvelinta, joissa on yhteensä 12 800 Arm-pohjaista Taishan-ydintä. Lopullisessa versiossa sen sijaan tulee olemaan jopa 101 120 x86-ydintä, miljoonan portin ja 36 kabinetin verkkojärjestelmä, 428 massamedinoodia yhteensä 650 petatavun kapasiteetilla jaettuna 67 kabinettiin.

Väite kotikutoisesta supertietokoneesta voitaisiin kyseenalaistaa kenties jo Arm-arkkitehtuurin käytöstä pilottivaiheessa, mutta viimeistään se muuttuu epäilyttäväksi x86-ydinten kohdalla. Kiinalaisilla on käytössään kaksi x86-arkkitehtuuria, mutta kumpikin niistä on kehitetty vahvassa yhteistyössä länsimaisen lisenssinhaltijan kanssa. Zhaoxinin x86-prosessorit perustuvat VIA Technologiesin teknologiaan ja lisenssiin, kun Hygonin prosessoreiden pohjana toimii AMD:n alkuperäinen Zen-arkkitehtuuri, vaikka sitä onkin sittemmin ilmeisesti jatkokehitetty.

