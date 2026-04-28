Uusi Steam Controller -peliohjain saapuu myyntiin ensi kuussa 99 euron suositushintaan.

Valve esitteli viime vuoden lopulla uusia Steam-pelilaitteitaan, joihin kuuluu mm. täysin uudistunut Steam Controller -peliohjain. Nyt yhtiö on kertonut tuovansa uuden ohjaimensa myyntiin toukokuun alussa, vaikka esimerkiksi Steam Machine -tietokoneen ja Steam Frame -virtuaalilasien julkaisupäivämäärästä ei vielä tiedotettukaan.

Uusi Steam Controller on suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Steam-kirjastosta löytyvien pelien kanssa, sillä siinä on sekä perinteiset tatit että myös kosketuslevyt molemmille peukaloille niiden alapuolella. Lisäksi Steam Controller toimii sekä PC:n että Steam Deckin kanssa ja myös tulevien Steam Machinen ja Steam Framen kanssa.

Ohjaimen tatit hyödyntävät TMR-magneettiteknologiaa. Siinä on myös gyroskooppiominaisuus tunnistamassa ohjaimen liikkeitä sekä Grip Sense -kosketussensorit, jotka aistivat, kun ohjain otetaan käteen tai lasketaan pöydälle. Ohjaimen takapuolella on neljä ylimääräistä painiketta nimettömille ja keskisormille, kuten monissa muissakin nykyisissä peliohjaimissa. Lisäksi ohjaimelle luvataan paljon erilaisia Steam Input -konfigurointimahdollisuuksia ja siinä on myös useita eri konfiguraatioita esiasennettuna eri pelejä varten.

Steam Controller tulee myyntiin 4. toukokuuta 99 euron suositushintaan.

Lähde: Valve (1, 2)