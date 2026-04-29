Palitin mukaan se sulautti omistamansa GALAXin osaksi itseään kulurakenteiden optimoimiseksi tekoälybuumin aiheuttaman piiripulan keskellä, mutta lupaa samalla tuttujen brändien jatkavan edelleen markkinoilla.

Näytönohjainmarkkinoilla on nyt yksi peluri vähemmän kuin ennen, vaikkei se kuluttajille näillä näkymin tulekaan näkymään. Palit on sulauttanut GALAXin sekä sen alabrändit KFA2:n ja HOF:n osaksi itseään.

Palitin ja GALAXin sulautumisessa ei sinänsä ole mitään dramaattista, vaan kyse on konsernin kulurakenteiden optimoimisesta päällekkäisyyksiä karsimalla. Palitin tiedotteen mukaan kulurakenteiden optimointitarpeen ohella asiaan vaikutti vahvasti myös tekoälymarkkinoiden aikaansaama piirien saatavuuspula.

38-vuotias veteraani on omistanut 32 vuoden ikään ehtineen GALAXin jo vuodesta 2008 lähtien, mutta tähän asti se on toiminut omana itsenäisenä valmistajanaan. GALAX perustettiin vuonna 1994 ja se tunnettiin aluksi nimellä Galaxytech. NVIDIAn näytönohjaimia se on valmistanut vuodesta 1999 lähtien.

Palitin tiedotteen mukaan se on päättänyt sulauttaa kaikki omistamansa merkit itseensä, joskin missä määrin itsenäisiä muut brändit edes olivat, on kyseenalaista. Yhtiö omistaa Gainwardin, KFA2:n, Daytonan, GALAXin, Vivkoon, Yuanin ja XpertVisionin.

Uutinen sulauttamisesta nosti nopeasti spekulaatiota GALAXin näytönohjainten tulevaisuudesta. Palit onkin tämän vuoksi julkaissut erillisen tiedotteen, jossa varmistetaan GALAXin jatkavan brändinä tuttuine KFA2- ja HOF-alabrändeineen.

Lähteet: VideoCardz, Palit