Kiinalainen Loongson julkaisi oman LoongArch-käskykanta-arkkitehtuurin (ISA)

LoongArch-arkkitehtuurin kerrotaan rakentuvan liki 2000 käskystä, vaikka siitä on tiputettu nykypäivän käyttökohteille turhiksi nähdyt käskyt täysin.

Kiinalainen Loongson on tullut uutisotsikoissa tutuiksi kenties merkittävimpänä kiinalaisena prosessorivalmistajana. Yhtiön prosessorit eivät käytä muualla maailmassa yleisiä käskykanta-arkkitehtuureja (ISA, Instruction Set Architecture), vaan tähän asti käytössä olleet LoongISA:n eri versiot ovat perustuneet MIPS64:ään ja yhtiön omiin laajennoksiin..

Nyt Loongsonin kerrotaan julkaisseen ensimmäisen täysin oman käskykanta-arkkitehtuurinsa. LoongArchiksi ristityn ISA:n kerrotaan olevan puhtaalta pöydältä suunniteltu eikä sillä olisi mitään tekemistä Kiinan ulkopuolella suunniteltujen arkkitehtuurien kanssa.

LoongArch sisältää lähes 2000 eri käskyä, jotka on jaettu peruskäskyihin sekä erilaisiin laajennoksiin. Tässä vaiheessa mukana on binäärin kääntölaajennokset (LBT), vektorilaajennokset (LSX), kehittyneemmät vektorilaajennokset (LASX) ja virtualisointilaajennokset (LVZ). Käskykannasta on lisäksi raporttien mukaan karsittu kaikki nykytarpeiden näkökulmasta vanhentuneet käskyt ydinten suunnittelun yksinkertaistamiseksi ja tehonkulutuksen pienentämiseksi.

PC Watchin mukaan ensimmäinen uuteen ISA-arkkitehtuuriin perustuva prosessori on ohittanut jo tape-out-vaiheen ja tullaan julkaisemaan myyntiin vielä kuluvan vuoden aikana. Tämän hetkisten tietojen mukaan markkinoille odotetaan ensimmäisinä 4-ytimistä kuluttajakäyttöön tarkoitettua 3A5000-prosessoria ja palvelinkäyttöön tarkoitettua 16-ytimistä 3C5000-prosessoria. Prosessoreiden kerrotaan olevan myös MIPS64-yhteensopivia siinä mielessä, että niille suunniteltu koodi tulee pyörimään myös uusilla prosessoreilla, vaikka alla oleva ISA onkin eri.

Lähteet: PC Watch, Tom’s Hardware