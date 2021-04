Huippuylikellottaja Juhani Luumi palautti 3DMark Port Royal- ja Unigine Superposition 8K -ennätykset Suomeen

Luumi sai viritettyä GeForce RTX 3090 Kingpin -näytönohjain entistä korkeampiin taajuuksiin kiitos vesihiomakivellä tasaiseksi hiotun grafiikkapiirin.

Kilpailu ylikellotusmaailman huipulla on kovaa ja TechBBS-keskustelupalstoillakin vaikuttavan Juhani Luumin ennätyksiä on ehditty jälleen kirjoittelemaan uusiksi muiden toimesta. Nyt Luumi on kuitenkin löytänyt uuden vaihteen tutusta GeForce RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimestaan.

Luumin RTX 3090 -näytönohjaimen GA102-grafiikasiru on joutunut jo aiemmin hiomapaperin alle sen pinnan tasoittamiseksi, mikä mahdollistaisi paremman kontaktin piisirun ja jäähdyttimen välille. Nestemäisellä typellä tehtävissä ylikellotustesteissä lämpötahnat joutuvat äärimmäiseen rasitukseen ja pienetkin epätasaisuudet heikentävät sen yleistä kestävyyttä. Yksittäiset ylikellotustestit päättyvätkin usein halkeavaan lämpötahnaan, mikä pilaa kontaktin.

Pelkkä lasipalalla tuettu hiomapaperi ei kuitenkaan tuonut Luumin silmään riittävän tasaista lopputulosta. Paremmin GPU:n hiomiseen sopivan lasipalan löytäminen osoittautui vaikeaksi, jonka vuoksi Luumi päätti tilata veisten terotuksestakin tuttuja vesihiomakiviä. Voit tutustua itse hiontaprosessiin ja vesihiomakiven etuihin yllä olevalla videolla.

Entistä tasaisemmaksi hiottu grafiikkapiiri siivitti Luumin lopulta myös uusiin ennätystuloksiin. GeForce RTX 3090 Kingpin venyi nestemäisellä typellä jäähdytettynä grafiikkapiirin osalta 2760 MHz:n kellotaajuudelle asti 3DMark Port Royal -testivakaana. Näytönohjaimen muistit toimivat testiajossa 23,4 Gbps:n (1462,7 MHz). Huippukellot yhdistettynä 5,4 GHz:n kellotaajuudella toimivaan Core i9-10900K -prosessoriin latoi testissä tauluun 19 169 grafiikkapistettä. Tulos esittäytyy entistä komeampana, kun huomioidaan, että entiseen 18 833 pisteen ennätystuloksessa näytönohjain toimi korkeammilla kellotaajuksilla. Korealaisen Biso Bison aiemmassa ennätyksessä käytettiin Galaxin RTX 3090 Hall of Fame -näytönohjainta, jonka grafiikkapiiri toimi 2820 MHz:n kellotaajuudella ja muistit 23,1 Gbps:n (1444 MHz) nopeudella.

Toinen Luumin nimiin siirtynyt ennätys syntyi Unigine Superposition 8K -testissä. GeForce RTX 3090 Kingpin ylsi testivakaana identtisiin kellotaajuuksiin 3DMark-testien kanssa, mikä riitti testissä 11 166 pisteeseen. Aiempi 11 142 pisteen ennätys oli kreikkalaisen OGS:n hallussa. OGS saavutti tuloksensa Biso Bison tapaan Galaxin HOF-mallilla, joka venyi hänen käsissään grafiikkapiirin osalta 2865 MHz:n kellotaajuudelle muistien toimiessa 21,9 Gbps:n (1369,5 MHz) nopeudella.

Uutisen pääkuvan alkuperäislähde: EVGA Thaimaa @ Facebook