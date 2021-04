Peerless Assassin 120 Black luottaa nimensä mukaisesti 120 mm:n tuulettimiin, joten se on matalampi kuin 140 mm:n tuulettimia käyttävät mallit.

Thermalright on julkaissut uuden Peerless Assassin 120 Black-tuplatornicoolerin prosessoreille. Kyseessä on kahta 120 mm:n tuuletinta käyttävä kokomusta tornicooleri. Coolerista on saatavilla myös perinteisempi harmailla tuulettimilla varustettu malli, joka säilyttää alumiinirivaston värjäämättömänä.

Peerless Assassin 120 Black muodostuu nikkelöidystä kuparipohjasta, kuudesta 6 mm:n kuparisesta lämpöputkesta ja 53 lamellista koostuvasta alumiinisesta rivastosta. Tuulettimet ovat valmistajan omat 120 mm:n kokoiset TL-C12-mallit, jotka yltävät maksimissaan 1550 RPM:n kierrosnopeuteen.

Thermalright Peerless Assassin 120 Blackin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 125 x 135 x 157 mm

Materiaalit: Alumiinirivasto, nikkelöity kuparipohja ja kupariset lämpöputket

Lämpöputket: 6 x 6 mm

Kaksi 120 x 120 x 25 mm:n TL-C12B -tuuletinta (max 1550 RPM, 66,17 CFM, 1,53 H2O, 25,6 dBA)

Yhteensopivuus: Intel 1200 / 115x / 2011 / -3 / 2066 ja AMD AM4

Thermalright ei ole vielä kertonut Peerless Assassin 120 Black -prosessoricoolerin tarkkaa myyntiintuloajankohtaa tai hintatasoa.

Lähde: Thermalright