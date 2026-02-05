3B6000:n suorituskyky riitti suurimmassa osassa testeistä lähinnä Raspberry Pi 500+:n peittoamiseen, mutta paikoin se tarjosi vastusta myös Ryzen 5 9600X:lle ja Core Ultra 5 245K:lle.

Kiinalainen Loongson on yksi maan pisimpään julkisuudessa olleista, omaan arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita kehittävistä yrityksistä. Yhtiön julkistukset ovat luvanneet paljon, mutta varsinaisia riippumattomia testejä ei ole juuri nähty.

Phoronix on saanut nyt käsiinsä Loongsonin 12-ytimisen 3B6000-prosessorin ja ajanut sillä useita testejä Linux-alustalla. Testit ajettiin tarkemmin Debianille, jolle on ollut jo tovin saatavilla LoongArch64-tuki ja jonka tulevan 14. version pitäisi tukea arkkitehtuuria natiivisti. Valitettavasti netistä ei vaikuta löytyvän yhtiön lupauksia prosessorin suorituskyvystä, mutta 3B6600:n mainittiin vuosi sitten julkistuksen yhteydessä haastavan Intelin 12. ja 13. sukupolven prosessoreita.

Phoronix sai LoongArch64-arkkitehtuuriin perustuvan prosessorin käsiinsä tiettävästi kiinalaisilta Loongson-harrastajilta. Prosessori on juotettu kiinni 3B6000x1-7A2000x1-EVB-mATX-emolevylle. Emolevyltä löytyy prosessorin lisäksi kaksi DDR4-muistipaikkaa, M.2-liitäntä, yksi PCIe x4- ja kaksi PCIe x16 -liitäntää sekä SATA-liittimiä. Emolevyn oikeasta alakulmasta löytyy siilillä ja pienellä tuulettimella peitetty A7200-siltapiiri, joka sisältää integroidun GPU:n ja ilmeisesti sille omat muistit. BIOSin mukaan prosessori toimi maltillisella 2,2 GHz:n kellotaajuudella, mikä selittää osan sen heikosta suorituskyvystä.

Loongson 3B6000:n testitulokset eivät ydinmäärästä huolimatta riitä pitkälle länsimaisia verrokkeja vastaan yksittäisiä testejä lukuun ottamatta. Menestyksettäintä suorituskykyä se tarjosi C-Rayssä, jossa se kilpaili tasaväkisesti Ryzen 5 9600X:n kanssa sekä OpenSSL 3.6:n ChaCha20-algoritmiä käyttävässä testissä, jossa se oli lähellä Core Ultra 5 245K:n suorituskykyä. Lisäksi se oli tasaväkinen Quicksilver 20230818:n Coral2 P2 -testissä, jossa se peittosi 245K:n ja oli samaa tasoa Core Ultra 9 285K:n kanssa, mutta samassa testissä hitainkin verrokki-Ryzeneistä eli 9600X tarjosi liki kaksinkertaista suorituskykyä Inteliin ja Loongsoniin nähden. Heikoimmillaan Loongson 3B6000 oli useissa testeistä kilpailemassa lähinnä Raspberry Pi 500+:n kanssa ja jopa hävisi sille x265 4.1:n Bosphorus 4K -enkoodaustestissä.

