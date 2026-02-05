Yhtiön kerrotaan mm. lopettavan toistaiseksi Copilot-painikkeen lisäämistä yhä useampaan sovellukseen ja miettivän jo olemassa olevienkin mahdollista poistoa joistain sovelluksista.

Windows Central tunnetaan muun muassa hyvistä Microsoft lähteistään. Nyt sivusto kertoo omiin lähteisiinsä perustuen, että Microsoft harkitsee koko Windows-tekoälystrategiaansa uudelleen.

Microsoft on ollut ahkerasti lisäämässä Copilot-tekoälypainikettaan paitsi Windowsiin ja sen mukana tuleviin sovelluksiin, myös rautapuolella uusiin näppäimistöihin. Moni on kyseenalaistanut, tarvitseeko esimerkiksi Notepad tai Paint Copilot-tekoälypainiketta ja –ominaisuuksia, mutta yhtä kaikki ne ovat nyt osa kyseisten sovellusten viimeisimpiä versioita.

Windows Centralin mukaan ihmisten protestit tekoälyn sisällyttämisestä kaikkialle Windowsissa eivät ole kuitenkaan kaikuneet kuuroille korville, vaan Microsoft arvioi parhaillaan uudelleen tekoälystrategiaansa. Sivuston mukaan on mahdollista, että ominaisuudet poistetaan sovelluksista, joissa niille ei ole tarvetta, tai vähimmilläänkin Copilot-brändäystä tullaan vähentämään ja ominaisuuksia sujuvoittamaan.

Sivuston mukaan Microsoft on päättänyt lopettaa toistaiseksi Copilot-painikkeen lisäämisen sovelluksiin, mutta todennäköisesti kyse on vain väliaikaisratkaisusta yhtiön miettiessä strategiaansa ja ominaisuuksien sujuvoittamista uudelleen. Myös kohua herättänyt Windows Recall on sivuston lähteiden mukaan asetettu uudelleenarvioitavaksi. Koko ominaisuuden peruuttamisen sijasta Microsoftin kerrotaan kuitenkin lähinnä miettivän miten konseptia voisi kehittää edelleen.

Windowsin pinnan alla toimivat tekoälyominaisuudet, kuten Semantic Search, Agentic Workspace sekä Windows ML- ja Windows AI –rajapinnat, eivät raportin mukaan ole joutumassa saman uudelleenharkinnan kohteeksi, vaan niiden kehitystä jatketaan entiseen malliin.

Tekoälyominaisuuksien uudelleenmiettiminen on todennäköisesti osa Microsoftin yritystä palauttaa yhteisön luottamus Windows 11 -käyttöjärjestelmään. Yhtiö kertoi hiljattain The Vergen haastattelussa keskittyvänsä tänä vuonna parantamaan Windowsin suorituskykyä, luotettavuutta ja yleistä käyttökokemusta; seikkoja, joista se kuulee jatkuvasti sekä tavallisilta että Windows Insider -käyttäjiltä.

Lähde: Windows Central