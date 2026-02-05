Toisin kuin Ryzen Threadrippereiden markkinoilta ajamat edeltäjänsä, Xeon 600 saapuu kauppoihin myös ns. Boxed-paketoituina jälleenmyyntiversioina.

AMD ajoi Intelin ulos työasemaprosessoreiden jälleenmyyntimarkkinoilta menestyneillä Ryzen Threadripper –prosessoreillaan, vaikka ns. Tray-mallin prosessoreita onkin ollut saatavilla jollain tasolla myös itse työasemansa rakentaville. Nyt Intelin Xeonit ovat palaamassa vuosien tauon jälkeen takaisin myös kauppojen hyllyihin ns Boxed-malleina.

Intel on julkaissut pitkään odotetut, aiemmin Granite Rapids-WS -koodinimellä tunnetut Xeon 600 –sarjan työasemaprosessorit. Prosessoreissa käytetään jo yli 2 vuotta vanhoja Meteor Lakesta tuttuja Redwood Cove –P-ytimiä, mutta niitä on reippaasti.

Xeon 600 –sarjan lippulaivamalli 698X:ssä ytimiä on käytössä peräti 86 kappaletta, mutta se tulee saataville yksinomaan valmiissa kokoonpanoissa. Jälleenmyyntiin tulevista prosessoreista tehokkain on 696X, jossa on käytössä 64 P-ydintä. Kaikki P-ytimet tukevat luonnollisesti Hyper-threading-SMT-teknologiaa ja sen kautta kahden säikeen samanaikaista suorittamista. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta taulukosta.

Intelin mukaan prosessorit tarjoavat 9 % parempaa yhden ytimen ja jopa 61 % parempaa kaikkien ydinten suorituskykyä, kun verrokkina on edeltävät Sapphire Rapids-WS –arkkitehtuurin prosessorit. Merkittävästi kasvanut moniydinsuorituskyky selittyy ydinmäärien erolla; Sapphire Rapidsissa oli käytössä parhaimmillaan 60 ydintä. Tekoälytehtävissä suorituskykyä on saatu Intelin mukaan lisää 17 % lisäämällä AMX-laajennoksiin tuki FP16-datatyypille.

Prosessoreiden IO-siru tukee parhaimmillaan 128 PCIe 5.0 -linjaa suoraan prosessorilta CXL 2.0 -tuella, mikä mahdollistaa useiden kiihdytinten, SSD-asemien, verkkokorttien ja muun tarpeellisen käytön helposti. DDR5-muistikanavia on yhteensä kahdeksan ja ne tukevat DDR5-6400-nopeutta, kun viime sukupolvessa raja tuli vastaan jo DDR5-4800:ssa. Lisäksi tuettuna on ensimmäistä kertaa työasemapuolella MRDIMM-muistit, jotka mahdollistavat kaksinkertaisen siirtonopeuden. Xeon 600 -sarjassa sen avulla saavutetaan parhaimmillaan DDR5-8000-nopeus.

Vaikka kyse on työasemaprosessoreista, ne tukevat myös ylikellotusta ja mukana on siihen liittyen kaksi uutta ominaisuutta: alivoltitussuojan peruslinjan ja maksimijännitteen rajoitusten raportointi, per Compute-siru ja per Ydin suorituskykyrajoitusten syiden raportointi. Vanhastaan tuettuja ovat ydinkohtainen ylikellotus, AVX-, AVX512- ja TMUL-ominaisuuksien alikellotuskertoimen säätö, per Compute-siru Ring- tai Mesh-väylän ylikellotus sekä Turbo Boost 2.0- ja Turbo Boost Max Technology 3.0 -ominaisuudet. Ylikellotus on tuettua prosessoreissa, joiden mallinumeron perässä on X.

Prosessorit tulevat asentumaan W890-piirisarjallisiin emolevyihin. W890 tukee natiivisti Wi-Fi 6E:tä ja siinä on tuki Intelin Wi-Fi 7 –toteutukselle, maksimissaan 2,5 gigabitin verkkoliitännälle sekä joukolle USB 3.2-, SATA 3.0- ja PCIe 4.0 -liitäntöjä.

