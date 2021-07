Kiinalaisen Loongsonin uusi LoongArch-prosessori LS3A5000 ensimmäisissä testeissä

Prosessorilla luvataan jopa Skylaken ja Zenin haastavaa suorituskykä, mutta riippumattomat käytännöntestit maalaavat ainakin toistaiseksi erilaista kuvaa uudesta kiinalaisprosessorista.

Kiinalainen Loongson julkaisi oman LoongArch-käskykanta-arkkitehtuurin (ISA, Instruction Set Architecture) viime keväänä. Nyt ensimmäinen sitä käyttävät tuotteet eli Loongson 3A5000 -prosessorit on julkaistu virallisesti ja saatu sitä kautta ensimmäisiin testeihin.

LS3A5000-prosessori on neliytiminen ja se toimii 2,3-2,5 GHz:n kellotaajuudella. Kiinasta kantautuvan raportin mukaan prosessorin LoongArch GS464V -superskalaariytimissä on kussakin neljä ALUa ja kaksi 256-bittistä vektorimurskainta. Peruskäskykannan lisäksi tuettuina on Binary Conversion Extension- (LBT), Vector Processing Extension- (LSX) ja Advanced Vector Processing Extension (LASX) -käskykantalaajennoksia sekä nykypäivänä yhä oleellisempaa virtualisointia.

Tom’s Hardwaren julkaisuraportin mukaan Loongsonin omien lukujen mukaan prosessori on yli 50 % nopeampi, kuin edeltävä LS3A4000, kuluttaen kuitenkin samalla jopa 30 % vähemmän tehoa. Tom’s Hardwaren tietojen mukaan LS3A4000 vastasi suurin piirtein AMD:n Excavator-ytimiä suorituskyvyltään, jolloin LS3A5000:n pitäisi olla ainakin lähellä ensimmäisen sukupolven Ryzen-prosessoreita. TechSpotin mukaan Loongson on puolestaan kertonut LS3A5000:n saavuttavan yli 80 pistettä SPEC CPU2006 -testissä, mikä olisi samaa luokkaa Intelin Skylake- ja AMD:n Zen-prosessoreiden kanssa.

Phoronixin löytämät riippumattomat testitulokset eivät maalaa kuitenkaan aivan yhtä ruusuista kuvaa. OpenBenchmarking-sivustolta löytyvien testitulosten mukaan esimerkiksi C-Ray-testissä LS3A5000:n suorituskyky vastaa suurin piirtein Core 2 Quad Q9500-, Core i5 750-, Core i3-8109U- ja Phytium FT-2000 (Arm) -prosessoreita. Scimark2-03-testissä Intelin Core i5-7200U puolestaan vie LS3A5000:ta kuin pässiä narussa eron ollessa testiosiosta riippuen maltillisesta 17,8 %:sta peräti 307,4 prosenttiin Intelin eduksi.

Lähteet: Phoronix, Tom’s Hardware