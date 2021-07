be quiet! julkisti uuden vaakamallisen Dark Rock TF 2 -prosessoricoolerin

Valmistaja lupaa 134 mm korkealle coolerille 230 watin jäähdytyskyvyn.

be quiet! on tänään esitellyt uuden vaakamallisen Dark Rock TF 2 -prosessoricoolerin. Kyseessä on nimensä mukaisesti toisen sukupolven versio alkujaan jo vuonna 2015 julkaistusta Dark Rock TF:stä. Vaakamallisen coolerin maksimijäähdytyskyvyksi mainostetaan 230 wattia (TDP).

Dark Rock TF 2 erottuu useimmista vaakamallisista prosessoricoolereista kahteen jäähdytyssiiliin ja kahteen tuulettimeen nojaavalla rakenteellaan. Tuulettimena coolerin päällä on valmistajan oma suppilomaista muotoilua käyttävä 135 mm:n SilentWings 3 ja alla puolestaan niin ikään valmistajan oma 135 mm:n Silent Wings. Kokonaisuudessaan tuulettimet tuottavat valmistajan mukaan täydessä rasituksessa 27,1 dBA:n äänenpaineen.

Päällekkäisen tuplatornirakenteensa myötä Dark Rock TF 2 ei ole markkinoiden matalimpia coolereita, mutta tuulettimineen 134 mm:n korkeuden myötä kyseessä on perinteisiin tornicoolereihin nähden edelleen matalahko malli. Muistien osalta valmistaja lupaa yhteensopivuuden maksimissaan 49 mm korkeille muistikammoille.

Dark Rock TF 2:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163 x 140 x 134 mm (P x L x K)

Paino: 945 grammaa

Materiaalit: alumiinirivastot, kuparipohja ja -lämpöputket

Lämpöputket: 6 x 6 mm

Tuulettimet: 1 x Silent Wings 3 135 PWM (1400 RPM) 1 x Silent Wings 135 PWM (1300 RPM)

Yhteensopivuus: Intel 1200 / 2066 / 115x / 2011(-3) Square ILM, AMD AM4 / AM3(+)

be quiet! Dark Rock TF 2 saapuu markkinoille elokuun 10. päivä 85,90 euron suositushintaan.

Lähde: be quiet!