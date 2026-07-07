Tekoälybuumin aiheuttaman muistikriisin keskellä Lenovo on tiettävästi ensimmäisenä ottanut käyttöön kiinalaisen YMTC:n SSD-asemat maailmanlaajuisessa myynnissä olevissa kannettavissaan.

Tekoälybuumin räjäytettyä erilaisten muistipiirien hinnat pilviin erinäiset kiinalaisvalmistajat ovat nostaneet päätään markkinoilla. Nimekkäimmät kiinalaisvalmistajat ovat DRAM-piireihin keskittyvä ChangXin Memory Technologies eli CXMT ja NAND-piireihin panostava Yangtse Memory Technologies Corporation eli YMTC.

CXMT:n muistipiirit ovat löytäneet tiensä jo ainakin Corsairin muisteihin, mutta toistaiseksi ne on rajoittuneet Kiinan markkinoilla myytäviin muisteihin. YMTC:n NAND-piirit eivät näytä kuitenkaan enää pysyvän maan markkinoiden sisällä, sillä Lenovon maailmanlaajuisesti saatavilla olevasta ThinkBook 14 G9 IPL -mallista on nyt löydetty yhtiön PCIe Gen 4 SSD-asema. YMTC itsessään on Yhdysvaltain pakotelistalla, eli se ei saa hankkia yhdysvaltalaista teknologiaa, mutta mikään ei estä Kiinassa päämajaansa pitävää Lenovoa tuomasta sen tuotteita myös Yhdysvaltoihin, saati sitten muualle maailmaan. Huolimatta PCIe Gen 4 -tuesta SSD-aseman nopeus jättää sen testanneen Notebookcheckin mukaan toivomisen varaa, vaikka onkin helposti riittävä jokapäiväisessä toimistokäytössä. Sen valikoimista löytyy nykyään myös PCIe Gen 5 SSD-asemia.

Kiinnostus piireihin ei rajoitu vain kiinalaisyrityksiin, vaan mm. Applen kerrotaan hakevan Yhdysvaltain hallitukselta lupaa käyttää paitsi YMTC:n SSD-asemia, myös CXMT:n muistipiirejä tuotteissaan. Mikäli lupa heltiää, lienee luonnollista odottaa myös esimerkiksi Corsairin tuovan jatkossa CXMT:n piireillä varustettuja DDR5-muistikampojaan myyntiin muualla maailmassa. Tiedossa on myös raportteja lukuisista tutuista valmistajista Asuksesta Delliin ja muihin, jotka ovat tiettävästi ohjeistaneet jo alihankkijoitaan silmäilemään myös kiinalaistarjontaa.

CXMT:llä on ollut jo hyvän aikaa massatuotannossa suurempien muistivalmistajien DDR5-kampoihin verrattavia tuotteita niin nopeuden kuin kapasiteettien osalta. Tuoreimpien uutisten mukaan MSIn AMD-emolevyjen uusin BIOS lisää tuen yhtiön DDR5-8200-muisteille kahden kamman ja DDR5-7200-muisteille neljän kamman kokoonpanoissa ja oletettavasti vastaavat BIOSit tullaan julkaisemaan myös muiden emolevyvalmistajien toimesta lähitulevaisuudessa. Se ei luonnollisesti vielä tarkoita, että yhtiön muisteja tulisi laajemmin saataville länsimaissa, mutta tässä vaiheessa mikä tahansa muistikriisiä helpottava teko lienee jo tervetullut itse kullekin.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2), Notebookcheck