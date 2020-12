Kolink julkaisi uuden V2-version pienikokoisesta Rocket-kotelostaan

Uudistettu Kolink Rocket V2 tuo mukanaan paremman yhteensopivuuden suuremmille näytönohjaimille ja prosessoricoolereille, mutta muutokset ovat kasvattaneet myös kotelon ulkomittoja.

Unkarilaislähtöinen Kolink on julkistanut seuraajan io-techin pienikokoisten mini-ITX-koteloiden testissäkin vierailleelle Rocket-kotelolleen. Uudistettu Kolink Rocket V2 on julkaistu pääasiassa edullisemman pään koteloihin keskittyvälle eurooppalaisvalmistajalle perinteiseen tapaan kaikessa hiljaisuudessa ilman suurempia julkistustilaisuuksia.

Kolink Rocket V2 pohjautuu edeltäjänsä tavoin niin sanottuun ”sandwich”-asetteluun, eli se käyttää PCIe-riser-kaapelia emolevyn ja näytönohjaimen selätysten asettamiseen. PCIe-riser-kaapeli tukee edeltäjänsä tavoin korkeimmillaan PCIe 3.1 -standardia. Edeltäjäänsä nähden V2 on kuitenkin myös uudistunut suhteellisen merkittäviltä osin. Ulkoisesti kotelon valmistusmateriaali on vaihtunut 2 mm paksusta alumiinista paksumpaan 2,5 mm:n alumiiniin ja kotelolle on lisätty perinteiset neljä jalkaa edeltäjän luotettua tasaiseen pohjaan liimattaviin kumitassuihin. Lisäksi etupaneelin liittimet ja virtapainike ovat siirtyneet oikeasta alakulmasta keskelle paneelin yläreunaa. Myös liitinvalikoimassa on tapahtunut muutos ja kahden USB 3.0 Type-A-liitännän sijaan tarjolla on yksi USB 3.0 Type-A ja yksi USB 3.2 Type-C.

Sisuskalujen osalta kotelo on parantanut yhteensopivuuttaan ja uudessa Rocket V2:ssa onkin tilaa jopa 2,9 korttipaikan paksuisille maksimissaan 330 mm:ä pitkille näytönohjaimille ja 63 mm:n korkuisille prosessoricoolereille. Edellismallista tuttuun tapaan kotelon katossa on 92 mm:n tuuletinpaikka, johon on esiasennettuna valmistajan oma PWM-ohjattava tuuletin. Uudistuksena paikkaan on kuitenkin mahdollista sijoittaa myös 92 mm:n nestejäähdytin, minkä lisäksi se on vaihtanut sijaintiaan kotelon takaosasta etuosaan. Parantuneiden yhteensopivuuksien vastapainona kotelon koko on kasvanut hieman yli 4 litraa 13,8 litraan.

Kolink Rocket V2:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 150 x 270 x 350 (L, K, S), tilavuus 13,8 litraa

Paino: 2,6 kg

Materiaali: Alumiini

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX

2,5” levypaikat: 2

Laajennuskorttipaikkoja: 2

Näytönohjaimen maksimimitat: Pituus: 330 mm Paksuus: 2,9 korttipaikkaa

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 63 mm

Virtalähdepaikka: SFX, SFX-L

Tuuletinpaikat: 1 x 92 mm katossa (mukana slim PWM HDB -tuuletin)

Jäähdytinpaikat: 1 x 92 mm katossa

Kolink Rocket V2 on saatavilla välittömästi titaaninharmaana, mutta valmistaja ei ole ilmoittanut kotelolle suositushintaa. Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan koteloa on saatavilla Suomessa 157,9 euron hintaan.

Lähde: Kolink