Video: Katsauksessa Playstation 5

Katsaus reilulla kädellä uudistetun pelikonsolin ominaisuuksiin, sisuksiin ja pelaamiseen.

Sony julkaisi 19. marraskuuta myyntiin uuden Playstation 5 -pelikonsolin, josta saimme käsiimme optisella 4k Blu-ray-asemalla varustetun 529 euron hintaisen kalliimman mallin. Digital Edition -versio on 100 euroa edullisempi, siitä on jätetty optinen asema pois ja pelit ladataan netistä. Playstation 5:n sisuksista löytyy AMD:n 8-ytiminen Zen 2 -prosessori ja RDNA2-grafiikka-arkkitehtuuria käyttävä grafiikkaohjain, jonka laskentateho on 10,3 teraFLOPSia. Muita ominaisuuksia ovat yhteensä 16 gigatavua muistia näytönohjaimelle, prosessorille ja käyttöjärjestelmälle ja 825 gigatavun kokoinen NVMe SSD.

Videolla tutustutaan Playstation 5:n teknisiin ominaisuuksiin, kurkistetaan laitteen sisuksiin ja kokeillaan pelaamista uudella DualSense-ohjaimella

