Kuluvan vuoden uusi trendi puhelimissa on ultraohuen erikoismallit, kuten Samsungin Galaxy S25 Edge ja Applen iPhone Air. Tuoreen korealaisraportin mukaan trendi saattaa jäädä kuitenkin lyhytkestoiseksi ainakin joidenkin valmistajien osalta.
Korealaislähteistä peräisin olevan raportin mukaan Samsung on päättänyt peruuttaa Galaxy S26 Edge –mallin. Peruutuksen syyksi kerrotaan S25 Edgen odotettua selvästi heikommat myyntilukemat. Raportin väitteitä tukevat myös luottovuotajat, kuten OnLeaks ja Ice Universe.
Aiemmin Samsungiin huhuttiin jättävän Galaxy S26 –sarjasta pois Plus-mallin. S26 Edgen peruuttamisen myötä S26+:n uskotaan kuitenkin päätyneen nyt takaisin suunnittelupöydälle täydentämään S26-valikoimaa.
Raportista uutisoineen Android Authoirtyn aiemin tekemän kyselyn mukaan ratkaisu ei ole sinänsä ihme. Sivusto teki kyselyn sekä omilla verkkosivuillaa, X:ssä että YouTubessa siitä, haluaisivatko sen seuraajat ensi sukupolvessa nähdä mieluummin Galaxy S26+- vai Edge-mallin. Verkkosivulla vastanneista 78,42 % suosi S26+:aa, X:ssä 65,60 % ja YouTubessa 68 %.
Lähde: Android Authority
