LuxPixel AGLR IPS -paneelilla varustettu näyttö on aidosti 10-bittinen ja sen mini-LED-taustavalaistus tarjoaa jopa 4032-alueen FALD-himmennyksen.

Asus on laajentanut ROG-malliston ohella myös ammattilaiskäyttöön suunnattua ProArt-sarjaansa. Yhtiö on nyt kertonut CES-messuilla alun perin esitellyn 8K-resoluution mini-LED-näytön tulevan vihdoin saataville.

Asus ProArt Display 8K PA32KCX on nimensä mukaisesti 32-tuumainen 8K- eli 7680×4320-resoluutoin tarjoava mini-LED-näyttö. Näytön pikselitiheys on jopa 275 pikseliä tuumaa kohden. LuxPixel AGLR IPS –paneeliin perustuvan näytön mini-LED-taustavalaistus tarjoaa jopa 1000 nitin jatkuvan ja 1200 nitin maksimikirkkauden sekä 4032-alueisen FALD-himmennyksen. Valoisuusanturi säätää taustavalon kirkkautta automaattisesti ympäröivän valaistuksen mukaan.

Quantum Dot –kerrosta hyödyntävä paneeli on aidosti 10-bittinen ja se kykenee toistamaan 100 % sRGB-, 99 % Adobe RGB- sekä 97 % DCI-P3- ja Rec. 2020 -väriavaruuksista. Näytön Delta E -väritarkkuuden luvataan olevan alle 1. Se tukee myös automaattista itsekalibrointia, Calmania ja Light Illusion ColourSpace CMS –kalibrointia. HDR-formaateista tuettuina ovat Dolby Vision, HLG ja HDR10, joskin ensimmäiset näytön käsiinsä saavat voivat joutua odottamaan Dolby Visioniin vielä firmware-päivitystä.

Näytöstä löytyy automaattinen KVM-kytkin, joka mahdollistaa helpon vaihtamisen kahden eri tietokoneen välillä käyttäen yhtä näppäimistöä ja hiirtä. Näytön takaa löytyy kaksi Thunderbolt 4 –USB-C-liitäntää 96 watin USB-PD-tuella, HDMI 2.1 -liitin ja DisplayPort 2.1 -liitin sekä USB-hubi.

Asus ProArt Display 8K PA32KCX saapuu myyntiin tämän kuun aikana, mutta hinnasta tai siitä, koskeeko saatavuus kaikkia markkinoita, ei ole mainintaa. Edullisesta näytöstä ei kuitenkaan puhuta missään nimessä, eikä kaupantekijäisiksi luvattu kolmen kuukauden tilaus Adobe Creative Cloud-, Substance 3D- ja Acrobat –sovelluksiin ainakaan laske hintaa.

Lähde: Asus