Kryptolouhijat iskivät silmänsä kannettaviin

Kiinassa uudet RTX 30 -sarjan mobiilinäytönohjaimilla varustetut kannettavat ovat kysyttyä tavaraa, sillä Ethereumin kurssi mahdollistaa voiton tahkoamisen myös erillisnäytönohjaimia kalliimmilla kannettavilla.

Yksi syistä näytönohjainten ennennäkemättömän kovan kysynnän takana ovat kryptolouhijat. Nyt rintamalta kuuluu lisää ikäviä uutisia tavallisille kuluttajille, sillä alan kysyntä ei koske enää vain näytönohjaimia.

Uudet kannettavat GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimilla ovat vasta saapuneet markkinoille, joten niiden tulevaa saatavuutta on vielä mahdotonta ennustaa. Mikäli Kiinasta kantautuvat tiedot kryptolouhijoiden kannettavafarmeista pitävät paikkansa, myös niiden saatavuuden voidaan kuitenkin odottaa olevan normaalia heikompaa.

VideoCardzin kokoaman raportin mukaan kiinalaiset louhijat ostavat kannettavia erillisnäytönohjainten tapaan tukuttain ja pinoavat niitä hyllyille louhimaan Ethereum-virtuaalivaluuttaa. ETH:n arvo on noussut nyt sille tasolle, että Bilibili-sisällöntuottaja Fish Pond F2pool on julkaissut videon paikallisesta Starbucksista, jossa hän louhi RTX 3060 -mobiilinäytönohjaimella varustetulla kannettavalla 0,00053 ETH-bittirahaa kahdessa tunnissa, mikä riittäisi periaatteessa yhden kahvin maksuun.

Louhintafarmien epäillään aiheuttavan Iranissa sähkökatkoja

Lähi-idässä puolestaan on raportoitu jatkuvista sähkökatkoista, joiden epäillään johtuvan kryptolouhintafarmeista. Maassa on viranomaisten mukaan tällä hetkellä vähintään 14 laillista bitcoin-farmia. HotHardwaren kokoamien tietojen mukaan Iran myy kiinalaisille louhintayrityksille sähköä erittäin edulliseen 0,022 euron kilowattituntihintaan, vaikka hallitus puhuukin itse kymmenkertaisesta hinnasta. Louhintafarmien raportoivaan kuluttavan maassa jopa 300 – 450 megawattia, mikä vertautuu noin 100 000 asukkaan kaupungin kulutukseen ja on osoittaunut liian korkeaksi maan sähkötuotannolle ja -verkoille. Myös Iranin energiaministeri on myöntänyt, että sähkökatkojen syynä saattaa olla nimenomaan kryptolouhintafarmit.

Lähteet: VideoCardz, HotHardware