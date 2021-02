Huhut Applen virtuaalilasien ympärillä kiihtyvät

Vuotolähteiden mukaan Apple julkaisisi virtuaalilasinsa ensi vuoden aikana kahdella 8K-näytöllä ja 3000 dollarin hintalapulla varustettuina.

Applen on huhuttu jo pitkään valmistelevan omia virtuaali- tai lisätyn todellisuuden laseja. Nyt huhuluiden ympärille on alkanut kerääntymään myös lihaa Bloombergin ja Informationin lähteiden toimesta.

Raporttien mukaan Apple tulisi julkaisemaan virtuaalilasinsa ensi vuoden aikana ja ne varustettaisiin kahdella 8K-resoluution näyttöpaneelilla, yksi per silmä. Laseihin olisi upotettu 12 tai jopa useampi kameraa, joita hyödynnetään paitsi käsien ja käyttäjän sijainnin havainnoimiseen, myös lisättyyn todellisuuteen, jossa kamerat välittävät laseihin reaalimaailman kuvaa yhdistettäväksi muihin elementteihin.

Edellä mainituissa ominaisuuksissa ei sinänsä ole mitään maata mullistavaa, mutta niiden lisäksi Applen kerrotaan varustavan lasinsa sekä katseen seurannalla että LIDAR-sensorilla, jonka on tarkoitus mahdollistaa entistä parempi käyttäjän sijainnin paikallistaminen. Lasien on tarkoitus kyetä toimimaan myös itsenäisenä kokonaisuutena Applen oman piirin voimin, mutta piirin mallista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Laseissa kerrotaan olevan lisäksi sormustimen kaltainen pieni pyöriteltävä kytkin, jonka funktio on tässä vaiheessa vielä auki.

Applen lopullisena tavoitteena kerrotaan olevan lisätyn todellisuuden lasit, joita ei erottaisi tavallisista silmälaseista. Matkalla sinne ensimmäisen etapin kerrotaan kuitenkin näyttävän varsin perinteisiltä virtuaalilaseilta. Niiden rakenteessa aiotaan hyödyntää vuotajien mukaan HomePodista tuttua kangasta ja vaihdettavia pantoja. Uutiskuvana näkyvä piirros on Informationin piirtämä mallikuva vuotajien kuvausten perusteella.

Mikäli Bloombergin ja The Informationin tiedot pitävät paikkansa, Applen virtuaalilasit tulevat olemaan aluksi suunnattu lähinnä yrityskäyttöön 3000 dollarin hintalapun kera.

Lähteet: Bloomberg, Information, Verge