CES 2026 -messuilla vuoden alussa esitellyt ominaisuudet tulevat nyt kuluttajien käyttöön NVIDIA App -sovelluksen uuden version mukana.

NVIDIA julkisti CES 2026 -messuilla DLSS 4.5 -teknologian uuden sukupolven Transformer-skaalausmallilla sekä parannetulla ruutujen generoinnilla. Jälkimmäinen ei tullut kuitenkaan saataville heti, vaan se julkaistiin käyttäjien käsiin vasta nyt.

NVIDIAn uudet ruutujen generointitilat ovat Multi Frame Generation 6X ja Dynamic Multi Frame Generation. Ensin mainittu lisää renderöityjen ruutujen väliin peräti viisi tekoälyn avulla interpoloitua väliruutua, kun jälkimmäinen nimensä mukaisesti luo dynaamisesti 1-5 väliruutua saavuttaakseen esimerkiksi näytön virkistystaajuutta vastaavan ruudunpäivitysnopeuden.

Uudet ominaisuudet saa käyttöön asentamalla NVIDIA App -sovelluksesta uusimman version. Haluttu ruutujen generointitila valitaan DLSS Override – Frame Generation Mode -valikosta joko pelikohtaisesti tai globaalisti. Valittavina vaihtoehtoina ovat sovelluksen omat asetukset, dynaaminen ja muuttumaton. Dynaamisessa tilassa voi valita tavoitelluksi ruudunpäivitysnopeudeksi joko itse määrittelemänsä rajan tai näytön maksimivirkistystaajuuden sekä käytettävän maksimikertoimen maksimissaan 6-kertaiseen eli viiteen lisäruutuun asti. Muuttumattomassa on luonnollisesti valittavana vain haluttu ruutujen generointitila (2x-6x).

Lähde: NVIDIA