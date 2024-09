Lenovo esitteli motorisoidulla näytöllä varustetun konseptin ja joukon tekoälykannettavia

Lenovo Auto Twist AI PC -konseptikannettavan näyttöä voi ohjata äänikomennoin ja se kykenee myös kääntymään pitääkseen käyttäjän webbikameran kuvassa.

Lenovo pitää IFA 2024 -messujen yhteydessä oman Innovation World ’24 -tapahtumansa. Yhtiö on odotetusti esitellyt paikan päällä paitsi useita tekoälyominaisuuksin varusteltuja tietokoneita, myös mielenkiintoisen konseptikannettavan.

Lenovo Auto Twist AI PC on päällisin puolin kuin mikä tahansa kannettava. Sen erikoisuus löytyy motorisoidusta saranasta, joka osaa paitsi avata ja sulkea näytön, myös kääntää sitä kohti käyttäjää, mikä mahdollistaa liikkumisen ilman pelkoa webbikameran näkökentästä poistumiselle. Sitä voidaan ohjata myös äänikomennoin. Kannettavan paikan päällä nähneen Tom’s Hardwaren mukaan teknologia ei ole vielä aivan valmis markkinoille, sillä näytön liikkeet eivät ole sulavia, vaikka Lenovon niihin onkin erikseen panostanut.

Valmiimpien kannettavien puolella ThinPad-perhe tulee päivittymään X1 Carbon (Gen 13)- ja T14s AMD -malleilla, kun pykälää edullisempaan ThinkBook-mallistoon saadaan ThinkBook 16 Gen 7- ja 7+ -mallit.

ThinkPad X1 Carbon on maksimissaan Core Ultra 9 2xxV -prosessorilla varustettu kannettava, jossa on 14” ”2,8K”-resoluution OLED-näyttö, Wi-Fi 7 -tuki ja 57 wattitunnin akku. Se tulee myyntiin ainakin Yhdysvalloissa marraskuussa 1999 dollarin verottomaan suositushintaan.

T14s AMD on yrityksille suunnattu ja sen sisällä sykkii AMD:n Ryzen AI Pro -sarjan prosessori. Kuvaa pusketaan ulos 14” 1920×1200-resoluution paneelille ja akulla on kapasiteetti 58 wattituntia. Kannettava tukjee Wi-Fi 7 -teknologiaa ja saataville tulee myös 5G-malli. Lokakuussa Yhdysvalloissa myyntiin tuleva malli on hinnoiteltu 1699 dollariin verottomasti.

ThinkBook 16 Gen 7 on Qualcommin Snapdragon X Plus X1P-42-100 -prosessorilla varustettu kannettava, jossa on 16-tuumainen 1920×1200- tai 2560×1600 -resoluution näyttö, 84 wattitunnin akku ja Wi-Fi 7 -tuki. Sen veroton suositushinta on 799 dollaria. ThinkBook 16 Gen 7+ sisältää sen sijaan AMD:n Ryzen AI 9 365 -prosessorin ja sen 16” näyttö yltää 3200×2000-resoluutioon. Akulla on kapasiteettia 85 wattituntia ja Wi-Fi 7 on luonnollisesti tuettuna. Gen 7+:n suositushinta Euroopassa on 999 euroa.

Edullisempien mallistojen puolella AMD:ta edustaa Yoga Pro 7, jossa on Ryzen AI 9 365 -prosessori, 14,5” 2880×1800-resoluution ja 120 hertsin OLED-näyttö sekä 73 wattitunnin akku. Kannettava tulee myyntiin Euroopassa syyskuussa 1699 euron suositushintaan.

Intelin Core Ultra 7 258V löytyy puolestaan Yoga Slim 7i Aura Edition -mallista. Kannettavassa on 15,3” 2880×1800-resoluution ja 120 hertsin OLED-näyttö tai LCD-kosketusnäyttö, 70 wattitunnin akku ja Wi-Fi 7 -tuki. Kannettavan veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 1299 dollaria ja se tulee myyntiin syyskuussa.

Qualcommia edustaa Snapdragon X Plussan 8-ytimisellä variantilla varustettu IdeaPad 5x 2-in-1. 2-in-1-kannettavassa on 14” OLED-kosketusnäyttö, 57 wattitunnin akku ja Wi-Fi 7 -tuki. 2-in-1-kannettava saapuu myyntiin Yhdysvalloissa lokakuussa 849 dollarin verottomaan suositushintaan.

Lähteet: Tom’s Hardware, Lenovo