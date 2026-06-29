Lenovo on ketonut ISCC-konferenssissa kärjistäen, etteivät muistihinnat tulisi enää palaamaan ikinä vuoden 2025 alun matalalle tasolle lisäkapasiteetista huolimatta.

Tekoälybuumi on räjäyttänyt erilaisten muistien hinnat taivaisiin ja optimistisimmatkin arviot puhuvat vielä vuosia jatkuvasta trendistä. Lenovon mukaan tilanne ei näytä kuitenkaan niin hyvältä.

Lenovon edustaja on raporttien mukaan kertonut ciime viikolla International Supercomputing Conference -tapahtumassa, ettei muistien hinnat tulisi enää ikinä palaamaan viimevuotiselle tasolle. ”Ikinä” ei luonnollisesti ole täysin kirjaimellinen termi, mutta yhtiön mukaan puhutaan vuoden 2025 alkupuolella hinnat olivat poikkeuksellisen alhaiset ja kun tilanne vakautuu, olisi ”uusi normaali” selvästi sitä korkeampi. Lenovo arvioi ”uuden normaalin” alkavan mahdollisesti vuonna 2030 tai pian sen jälkeen.

Lenovon mainitsema aikataulu ei kuitenkaan sovi esimerkiksi SK Hynixin suunnitelmiin kolminkertaistaa valmistuskapasiteettinsa vasta vuoteen 2034 mennessä. Yhtiö on toisaalta kuitenkin todennut myös, että pula piireistä jatkuisi vain vuoteen 2030 asti. Micron kuuluu optimistijollassa seilaavien puolelle puhuen tilanteen paranevan hiljalleen vuodesta 2028 lähtien.

Yksi kuluttajien kannalta katastrofaalisen arvion yhteydessä esitetty dia oli nimetty ”The 5 Step RAMageddon Survival Guide” eli ”viiden askeleen selviämisopas RAMageddoniin”. Dian mukaan viisi askelta ovat vaatimusten tarkastaminen (kriittisesti), toimintojen optimointi, prosessorin valinta tarpeen mukaan, sovellutuksen säätäminen tarpeisiin ja grafiikkapiireihin panostaminen, joiden toki luulisi olevan supertietokoneiden saralla itsestään selvää muutoinkin.

Lähempänä kuluttajia Applen kerrotaan hakevan parhaillaan lupaa Yhdysvaltain hallitukselta ottaa käyttöön kiinalaisen CXMT:n muistipiirejä. CXMT on Yhdysvaltain pakotelistalla, mutta jo nyt useamman valmistajan tiedetään ottaneen piirit käyttöön ainakin Kiinassa myytävissä muisteissaan.

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Lähteet: ComputerBase, Tom’s Hardware, Muokattujen kuvien alkuperäislähde: ComputerBase