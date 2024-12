Lenovo on listannut Valven ja SteamOS:n Lenovo Legion Go x AMD: The Future of Gaming Handhelds -tapahtumaan CES 2025 -messuilla.

Lenovon tiedetään valmistelevan uusia käsikonsoliluokan Legion Go -tietokoneita julkaistaviksi CES 2025 -messuilla. Nyt näyttää varmistuneen myös, että ainakin yksi niistä tulee pyörittämään ensimmäisenä Valven ulkopuolisena laitteena SteamOS-käyttöjärjestelmää. Lenovon päätös ottaa SteamOS käyttöön seuraavan sukupolven Legion Gossa varmistui käytännössä yhtiön lähetettyä kutsut ”Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelfds” -tapahtumaan CES-messuilla. Tapahtuman erikoisvieraaksi on listattu Valven Steam Deckin suunnittelijoihin kuuluva Pierre-Loup Griffais ja SteamOS-käyttöjärjestelmä. Paikalla tulee olemaan myös Microsoftin Xbox Gaming Devices and Ecosystemin johtaja Jason Ronald, joten pelkkää SteamOS-tykitystä tuskin on kuitenkaan luvassa. Legion Go -sarja tulee tiettävästi kasvamaan ainakin kahdella uudella mallilla. Kookkaampi malleista tulee tiettävästi sisältämään Nintendo Switchin tapaan itse laitteen kyljistä irtoavat ohjaimet. Sen sisällä odotetaan sykkivän tuleva Ryzen Z2 Extreme -järjestelmäpiiri, jonka odotetaan sisältävän Zen 5- ja Zen 5c -arkkitehtuurin prosessoriytimiä sekä RDNA 3.5 GPU:n. Sen rinnalle odotetaan myös pienikokoisempaa Lggion Go S -mallia, jonka järjestelmäpiiristä ei ole vielä tietoa, mutta aiemman kuvavuodon (uutiskuvana) perusteella ainakin se olisi tulossa saataville SteamOS-versiona. Huhujen mukaan Ryzen Z2 -piirit tulevat perustumaan jopa kolmeen eri sukupolveen täyttämään eri suorituskyky- ja hintaluokkien tarpeet. Lähde: The Verge AMD Legion Go Lenovo SteamOS Valve