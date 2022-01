Lenovo esitteli näppäimistön viereen sijoitetulla 8-tuumaisella sivunäytöllä varustetun ThinkBook Plus Gen 3 -kannettavan

Sivunäytöllä varustetun ThinkBook Plus Gen 3:n lisäksi Lenovo esitteli myös uuden ThinkPad Z -malliston.

Lenovo esitteli CES-messujen yhteydessä rautapäivityksiä niin Legion-kannettaviinsa kuin myös muihinkin kannettavasarjoihinsa, mutta niiden lisäksi yhtiö julkaisi myös täysin uuden 8-tuumaisella oheisnäytöllä varustetun ThinkBook Plus Gen 3:n sekä uuden ThinkPad Z -kannettavavalikoiman.

ThinkBook Plus Gen 3 on nimensä mukaisesti ThinkBook Plus -sarjan kolmas sukupolvi, joka tuo kuitenkin mukanaan suurempia muutoksia kuin vain rautapäivityksen. Edeltäjämallin kannen taustapuolelta löytyneestä erillisestä E-Ink-näytöstä on nimittäin luovuttu ja sen sijaan kannettava tarjoaa näppäimistönsä oikealle puolelle 8-tuumaisen kosketusnäytön.

Kosketusnäyttöä on myös mahdollista käyttää sormien lisäksi kynällä, jolle kannettavasta löytyy oma säilytyspaikkansa takapuolelta. Sivunäytön resoluutio on 800 x 1280 ja sitä voi käyttää päänäytön jatkeen lisäksi myös puhelimen synkronointiin, joskaan kyseisestä ominaisuudesta valmistaja ei paljastanut vielä paljoakaan.

Päänäytöllä ThinkBook Plus Gen 3:ssa on kokoa 17,3 tuumaa ja sen kuvasuhde on kannettavissa kohtalaisen harvinainen 21:10. Resoluutioltaan se on 3072 x 1440 ja se yltää 120 hertsin virkistystaajuuteen. Suorituskyvyn osalta kannettavaan tulee tarjolle korkeintaan 12. sukupolven Core i7 -prosessori, 32 Gt RAM-muistia ja 2 Tt tallennustilaa. 70 Whr:n akun luvataan kestävän jopa 11 tuntia käyttöä.

ThinkBook Plus Gen 3:n myynti alkaa maaliskuussa edullisimmillaan 1399 dollarin suositushintaan.

ThinkPad-mallistoa valmistaja puolestaan laajensi uusilla Z13- ja Z16-malleilla. Z-mallisto on Lenovon mukaan suunnattu yritysmarkkinoille ja niissä on keskitytty tarjoamaan niin tyylikäs ulkonäkö kuin myös kestävää kehitystä tukevat materiaalit. Rungossa onkin valmistajan mukaan käytetty kierrätettyä alumiinia tai värivaihtoehdosta riippuen kierrätettyä keinonahkaa, minkä lisäksi pakkausmateriaalit ovat kierrätettävissä olevaa kompostoituvaa bambua.

Z-sarjan kannettavien sisällä sykkivät AMD:n uudet Pro 6000 -sarjan prosessorit, minkä lisäksi 16-tuumainen Z16 puolestaan tulee saataville myös AMD Radeon RX 6500M -näytönohjaimella. 13,3-tuumaiseen Z13:een erillisnäytönohjainta ei saa, mutta sen omana erikoisuutenaan se tulee saataville yksinoikeudella sille saatavilla olevalla AMD Ryzen 7 Pro 6860Z -prosessorilla. RAM-muistia kannettaviin mahtuu enimmillään 32 Gt ja tallennustilaa puolestaan pienempään malliin 1 Tt ja suurempaan 2 Tt.

Z13-mallissa on käytössä joko 13,3-tuumainen 1920 x 1200 -resoluution IPS-näyttö tai vaihtoehtoisesti 2560 x 1600 -resoluution OLED-näyttö. 16-tuumaiseen Z16-mallin näyttövaihtoehdot erottuvat pienemmästä sisaruksestaan vain kooltaan. Näyttöjen luvataan yltävän 400 nitin kirkkauteen ja ne tukevat kosketusta, mutta 1920 x 1200 -resoluution IPS-näytöistä tulee saataville myös ilman kosketustukea oleva malli.

ThinkPad Z -sarja tuo mukanaan vanhempiin ThinkPadeihin nähden varsin selvästi muuttuneen tasohiiren, joka luopuu erillisistä fyysisistä painikkeista oikealle ja vasemmalle klikkaukselle. Tasohiiri itsessään on lasinen ja tarjoaa tärinäpalautteen painalluksille.

Lenovo ThinkPad Z -mallisto tulee myyntiin toukokuussa 2022. Z13:n hinnat alkavat 1549 dollarista ja Z16:n puolestaan 2099 dollarista.

Lähteet: Lenovo (1), (2)