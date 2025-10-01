Windows 11 Update 2025 eli versio 25H2 perustuu samaan koodipohjaan kuin 24H2 ja ne tulevat saamaan jatkossa päivityksensä rinnakkain.

Microsoft on ilmoittanut tuoneensa Windows 11:n tuoreimman suuren päivityksen ison yleisön saatavuudesta. Windows 11 2025 Update eli 25H2 on ollut jo pidempään Insider-käyttäjien testauksessa ja viralliseen Windows Update -jakeluun se saapuu nyt.

Windows 11 versio 25H2 sisältää kaikki samat ominaisuudet, kuin nykyinen 24H2, mukaan lukien jälkimmäiselle hiljattain julkistetut ominaisuudet. Täysin samalle viivalle ne asettuvat marraskuun tietoturvapäivityksen myötä. 24H2 ja 25H2 perustuvat yhteiseen koodipohjaan, mikä tarkoittaa käytännössä helppoa ja tiedostokooltaan pientä päivitystä versiosta toiseen sekä samojen päivitysten syöttämistä kummallekin versiolle. Vanhemmasta 23H2-versiosta päivitettäessä taustalla tehdään sen sijasta käytännössä puhdas Windows-asennus.

Microsoftin mukaan Windows 11 versio 25H2 sisältää merkittäviä parannuksia tietoturvaan etenkin automaattisen haavoittuvuuksien tunnistamisen saralla. 25H2:n kehityksessä on käytetty tekoälyä haavoittuvuuksien etsintään ja sama etsintä jatkuu aktiivisesti myös käyttöjärjestelmää käytettäessä.

25H2-päivityksen jakelu aloitetaan niistä käyttäjistä, jotka ovat valinneet ”Get the latest updates as soon as they’re available” -option päivitysasetuksista. Poikkeuksen tähän tekee tapaukset, joissa Windows tunnistaa jonkin epäyhteensopivan ajurin tai sovelluksen olemassaolon, jolloin päivityksen saa vasta sitten, kun yhteensopivuusongelmat on ratkottu tavalla tai toisella.

Voit tutustua Windows 11:n tulevaan päivitykseen ja miten päivitykset toimivat lähemmin lähdelinkin takaa.

Lähde: Microsoft