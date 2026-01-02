Uutuusnäyttöjen ominaisuuksista löytyy mm. 4. sukupolven Primary RGB Tandem OLED -paneeleita, 5K-resoluutiota, jopa 52" kokoa ja tekoälyskaalaimia.

LG on ottanut varaslähdön viikonloppuna lehdistöpäivällä ja maanantaina yleisölle aukeaville CES 2026 –messuille. Yhtiön ensimmäinen CES-julkistus pitää sisällään viisi UltraGear-näyttöä.

LG:n uutuusnäyttöjen huippumallit ovat uudet UltraGear evo AI -brändin alle istutetut 39GX950B ja 27GM950B. AI-lisänimi viittaa näyttöjen tekoälypohjaisiin uutuusominaisuuksiin, eli skaalaimeen, joka lupaa skaalata vähintään 1080p-tasoisen lähdesignaalin 5K-resoluutiolle laadukkaasti, sekä AI Scene Optimization- ja AI Sound –ominaisuuksiin, joista ei kerrota tarkempia tietoja.

UltraGear evo AI OLED 39GX950B on 39” 5120×2160-resoluution kaareva (1500R) ultrawide-näyttö, joka hyödyntää 4. sukupolven Primary RGB Tandem OLED –paneelia, joka lupaa olla edeltäjäänsä kirkkaampi ja värien osalta tarkempi, käyttäen samalla vähemmän virtaa. Näyttö kykenee natiiviresoluutiolla 165 hertsin ja 2560×1080-resoluutiolla 330 hertsin virkistystaajuuteen. Näyttö on VESA DisplayHDR True Black 500 –sertifioitu ja lupaa toistaa 99,5 % DCI-P3-väriavaruudesta.

UltraGear evo AI 27GM950B on 27” 5120×2880-resoluution MiniLED-näyttö. Sen uudistunut taustavalaistus on varustettu 1,5-kertaisella määrällä himmennysalueita ja 5,9-kertaisella määrällä miniLED-taustavaloja edeltäjäänsä verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa 2304 aluetta ja 9216 LEDiä. Lisäksi käytössä on Zero Optical Deistance –teknologia minimoimaan taustavalon ja paneelin välistä rakoa, mikä entisestään vähentää taustavalon hohkaa kirkkaiden objektien ympärillä. Näyttö tarjoaa 5K-resoluutiollaan 165 hertsin ja 2560×1440-resoluutiolla 330 hertsin virkistystaajuuden, on DisplayHDR 1000 –sertifioitu ja lupaa toistaa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta.

UltraGear evo 52G930B on puolestaan jopa 52” 5120×2160-resoluution kaareva (1000R) ultrawide-näyttö tarkemmin määrittelemättömällä paneeliteknologialla. Se tukee parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuutta eikä mukana ole mainintoja tuesta korkeammille hertseille puolikkaalla resoluutiolla. Näyttö on DisplayHDR 600 –sertifioitu ja kykenee toistamaan 95 % DCI-P3-väriavaruudesta.

UltraGear OLED 32GX870B on 32” 3840×2160- eli 4K-resoluution näyttö 4. sukupolven Primary RGB Tandem OLED -paneelilla. Myös se tukee uutisen alussa kuvattuja tekoälyominaisuuksia, mutta ilmeisesti 4K-resoluutio ei oikeuta evo saati AI-lisänimeen. Näyttö tukee Dual-Mode-ominaisuutta ja 4K-resoluutiolla käytössä on maksimissaan 240 ja FullHD-resoluutiolla 480 hertsin virkistystaajuus. Näyttö on DisplayHDR True Black 500 –sertifioitu ja se kykenee toistamaan 99,5 % DCI-P3-väriavaruudesta.

Joukon viimeinen uutuus on UltraGear OLED 27GX790B on 27” 2560×1440-resoluution näyttö 4. sukupolven Primary RGB Tandem OLED –paneelilla. Se kykenee natiiviresoluutiolla 540 hertsin virkistystaajuuteen ja Dual-Moden myötä 1280×720-resoluutiolla 720 hertsin virkistystaajuuteen. Näyttö on VESA ClearMR 21000- ja DisplayHDR True Black 500 –sertifioitu ja se kykenee toistamaan 99,5 % DCI-P3-väriavaruudesta.

Kaikki LG:n uutuusnäytöt on varustettu yhdellä DisplayPort 2.1 -liitännällä, kahdella HDMI 2.1 -liitännällä ja USB-C-liittimellä. USB-C tukee USB-PD-ominaisuutta maksimissaan 90 watin teholla, pois lukien mahdollisesti 27GX790B, jonka USB-C:n PD-tuesta ei ole mainintaa.

LG ei ole ilmoittanut milloin tai mihin hintaan uutuudet saapuvat myyntiin.

Lähde: LG