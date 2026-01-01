Päättynyt vuosi sai ikävän käänteen, kun tekoälybuumin aiheuttama muistipula nosti hinnat taivaisiin, eikä tilanteeseen ole luvassa pikaista helpotusta.

Vuosi 2025 päättyi kuluttajien kannalta ikävissä merkeissä, kun muistien hinnat suorastaan raketoivat moninkertaisiksi tekoälybuumin vuoksi. Ennusteiden mukaan helpotusta tilanteeseen ei ole myöskään luvassa ainakaan vielä ensi vuonna.

Vuosi 2026 käynnistyy tuttuun tapaan CES-messuilla. Messuille odotetaan Inteliltä uusia Panther Lake –prosessoreita, AMD:lta päivittynyttä Ryzen AI –sarjaa Gorgon Point –prosessoreilla ja epäilemättä myös Qualcommin syksyllä esittelemät Snapdragon X2 –prosessorit saavat oman paikkansa parrasvaloissa. Edellä mainitut prosessorit on suunnattu kannettaviin eikä messuilta odoteta työpöytäpuolelle merkittäviä uutuuksia. Intelin huhutaan julkaisevan työpöydälle Arrow Lake Refresh –prosessorit ja AMD:lta pitäisi olla tulossa Ryzen 7 9850X3D -päivitysmalli sekä joidenkin huhujen mukaan myös Ryzen 9 9950X3D2, jossa olisi X3D-välimuistia molempien prosessorisirujen päällä. Zen 6 –arkkitehtuuria odotellaan myyntiin vasta loppuvuodesta.

Näytönohjainten puolella on hiljaisempaa. Moni odotti GeForce RTX 50 Super –sarjan päivitysversioita jo CES-messuille, mutta viimeisimpien tietojen mukaan niitä on siirretty hamaan tulevaisuuteen muistipulan vuoksi. RTX 50 Super –sarjasta odotettiin nimenomaan muistipäivityksiä nykymallistoon nähden. Joidenkin huhujen mukaan näytönohjaimet tultaisiin julkaisemaan mahdollisesti kesällä, mutta myös huhuja koko päivityksen perumisesta on liikkunut. AMD:lta ei tiettävästi ole tulossa uutuuksia näytönohjainpuolelle ainakaan alkuvuodesta, mahdollisesti ei koko vuonna, tai niiden suunnitelmat on saatu pidettyä poikkeuksellisen hyvin piilossa. Muissa huhuissa on puolestaan kerrottu sekä AMD:n että NVIDIAn ainakin rajoittavan edullisimpien GPU-mallien tuotantoa, ellei jopa lopettamaan niitä täysin. Syy tähänkin on sama: kohonneet muistien hinnat. Inteliltä puolestaan odotellaan uutta Arc B7xx -sarjaa tai ainakin B770-mallia. Yhtiö on jo varmistanut G31-koodinimellä tunnetun näytönohjaimen olevan tulossa, muttei ole tarkentanut sen aikataulua.

Näyttömarkkinoilla hertsikisa jatkuu tuttuun tapaan ja vuoden lopulla onkin jo esitelty ensimmäisiä kilohertsin rajapyykin rikkovia näyttöjä. OLED-puolelle odotetaan sekä LG:ltä että Samsungilta ensimmäisiä RGB Stripe –alipikseliasettelua käyttäviä paneeleita pelikäyttöön. RGB Stripe –alipikseliasettelussa on rinnakkain punainen, vihreä ja sininen alipikseli, minkä pitäisi parantaa kuvanlaatua entisestään verrattuna nykyisiin malleihin, joissa LG turvautuu rinnakkaisiin punaiseen, vihreään, valkoiseen ja siniseen alipikseliin ja Samsung kolmioasetteluun, jossa vihreä alipikseli on päällä ja punainen ja sininen rinnakkain alla. CES-messuilla pitäisi olla esillä myös HDMI 2.2 -laitteita, jotka tukevat jopa 96 Gbps:n edestä kaistaa.