LG lisäsi UltraGear-tuoteperheeseensä kaksi uutta ultrawide-pelinäyttöä

45-tuumaisten ”Dual QHD”-näyttöjen ainoaksi eroksi näyttäisi hinnan lisäksi jäävän USB-C-portti.

LG on tuonut markkinoille kaksi uutta UltraGear-pelinäyttöä, GR65DC:n ja GR75DC:n.

Molemmat mallit ovat 45-tuumaisia, tarkkuudeltaan 5120×1440 pikseliä ja kuvasuhteeltaan 32:9, mikä vastaa kahta 24-tuumaista QHD-näyttöä rinnakkain. Niissä on käytössä VA-paneeli, joka toimii maksimissaan 200 hertsin virkistystaajuudella. LG:n ilmoittama GtG-vasteaika yksi millisekunti. Molempien mallien kaarevuus on melko maltillinen 1500R. LG:n mukaan näytöt on suunniteltu multitaskaamiseen, sillä molemmissa voi hyödyntää picture by picture (PBP) – ja picture in picture (PIP) -ominaisuuksia.

Sekä GR75DC:ssä että GR65DC:ssä on tuet DisplayPort 1.4:lle ja HDMI 2.1:lle. Erona liitännöissä on USB-C-portti, joka löytyy vain GR75DC:stä. Molemmat mallit ovat sekä AMD FreeSync Premium Pro – että VESA DisplayHDR 600 -sertifioituja ja ne toistavat 95 % DCI-P3-väriavaruudesta. Näytöissä on myös DTS HP:X -tuelliset kuulokeliitännät.

Yhdysvalloissa GR65DC:n julkaisuhinta on 799,99 ja GR75DC:n 899,99 dollaria. Euroopan tai Suomen hinnoista ja saatavuuksista ei vielä ole tiedotettu.

Lähde: LG Uutisen kirjoittaja: Timo Niemenmaa