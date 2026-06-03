Virtalähteiden kyljestä löytyy normaalisti vihreänä loistava LED, joka muuttuu punaiseksi, kun on aika irrottaa magneettikiinnitteinen pölysuoja ja kaivaa imuri sekä paineilma kaapista.

Lian Li on muiden valmistajien mukana Computex-messuilla ja esitellyt siellä tulevia julkaisujaan. Yksi mielenkiintoisimmista poiminnoista yhtiön tarjonnasta on tulevat Edge Platinum V2 -sarjan virtalähteet.

Lian Li Edge Platinum V2 -sarjan virtalähteet noudattavat edeltäjiensä muotoilua, eli virtaliittimet on sijoitettu tavallisesta kylkipaikastaan erilliseen lippaan pystysuunnassa, minkä pitäisi helpottaa niiden asentamista. Toisaalta V2-malleihin kuuluu myös kuuden tuulettimen ja neljän USB 2.0 -liittimen hubi aivan lipan vieressä, mikä saattaa aiheuttaa aikamoisen johtoviidakon virtalähteen tuntumaan.

Muut Edge Platinum V2 -sarjan uudistukset vaikuttavat sen sijaan lupaavammilta. Virtalähteeseen on lisätty LED-valo, joka kertoo, kun virtalähde olisi syytä puhdistaa pölystä. Vihreänä palava LED muuttuu punaiseksi, kun on aika kaivaa imuri ja paineilmapuhallin kaapista. Virtalähteen puhdistamista on helpotettu tekemällä sen metalliverkkoisesta pölysuojasta magneettikiinnikkeinen.

Lian Li Edge Platinum V2 -sarjan virtalähteet saapuvat markkinoille näillä näkymin syyskuussa ja ne tulevat saataville 1000, 1200 ja 1350 watin versioina.

Lähde ja kuvat: Tom’s Hardware