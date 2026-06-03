Kaukoidän kirjeenvaihtajamme Sampsa Kurrin RGB-intoilun vuoksi jälleen osastoltaan pois heittänyt Noctua aikoo saada ensimmäisen AIO-coolerinsa markkinoille vielä tämän kuun aikana.

Väriteemallaan yleisön vähintään kahtia jakava Noctua on esitellyt Computex-messuilla niin vanhojen tuttujen kehitysversioiden nykytilaa kuin täysin uusiakin tuotteita. Myös io-techin Taiwanin kirjeenvaihtaja Sampsa Kurri pääsi livahtamaan yhtiön osastolle huolimatta vuoden takaisesta RGB-loisteeseen liittyvästä konfliktista.

Noctuan kenties mielenkiintoisimmat tuotteet ovat AIO- ja termosifonicoolerit. Yhtiön AIO-cooleri NL-LC1 on toteutettu yhteistyössä Asetekin kanssa ja siinä on panostettu Noctualle tyypillisesti hiljaiseen ja huomaamattomaan toimintaan. 240, 360 tai 420 mm:n jäähdyttimeen puhkutaan ilmaa yhtiön omilla tuulettimilla ja pumppuyksikköä on hiljennetty erillisellä vaimennusvaahdolla. RGB-valaistusta tuotteesta ei luonnollisestikaan löydy, eikä vielä ole tiedossa tuleeko siitä Chromax Black -versiota, vai vain beige-ruskeilla NF-A12x25 G2- tai NF-A14x25 G2 -tuulettimilla varustettu karvalakkimalli. Cooleriin on saatavilla myös prosessorikannan ympäristöä viilentävä NL-ACF1-tuuletin. NL-LC1:n pitäisi saapua myyntiin vielä kesäkuun aikana ja sen edullisimman 240 mm:n mallin hinnaksi odotetaan noin 220 euroa.

Yhtiön tuleva termosifonicooleri oli messuilla esillä tuoreimmassa kehitysversiossaan. Vuoden aikana siihen on muun muassa saatu kehitettyä uusi kylmälevy, joka parantaa merkittävästi höyrykuplien liikkumista sotkematta nesteen kiertoa mennessään. Termosifonicoolerin etu muihin tekniikoihin verrattuna on liikkuvien osien puute. Siinä ei siis ole pumppua tai mitään muutakaan, vaan coolerissa liikkuu vain ilma ja jäähdyttimeen kytketyt tuulettimet.

AM5-kannalle Noctualla on valmisteilla uusi matalaprofiilinen cooleri. Yhtiö on saanut puristettua tyypillisesti 77 millimetrin korkeuden vaativan coolerin 70 millimetriin sen jäähdytystehon kärsimättä. Cooleri ei mataluudestaan huolimatta ole erityisen pieni, vaan se peittää käytännössä koko mini-ITX-kokoisen emolevyn muisteineen päivineen. Coolerin pitäisi valmistua ensi vuoden toiselle neljännekselle.

Yhtiöllä oli esillä myös prototyyppitason seuraavan sukupolven cooleri työasemiin. Cooleri on varustettu kaksoistornisrakenteella ja tietenkin kahdella Noctuan tuulettimella.

Noctua on tehnyt jo aiemminkin yhteistyötä useiden eri yritysten kanssa ja yhteistöitä esiteltiin myös messuosastolla. Seasonicin kanssa yhtiöllä on työn alla seuraavan sukupolven Prime TX -virtalähteen teemaversio, jonka nykyinen aikataulu osuu ensi vuoden toiselle neljännekselle. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition on yhtiön mielipiteitä jakavaa väriteemaa noudattava hiiri reiluin tuuletusaukoin ja sisäänrakennetulla Noctuan tuulettimella. Thermal Grizzlyn Wire View Pro II:sta on niin ikään luvassa Noctua Edition varustettuna yhtiön pienellä tuulettimella. Sen pitäisi valmistua ensi vuoden kolmannelle neljännekselle.

Noctua esitteli messuilla myös juuri julkaistua uutta lämpötyynyä prosessoreille. Yhdysvaltalaisen Carbiden kanssa kehitetty NT-CP1-lämpötyyny yhdistää yhteen pakettiin pystysuuntaiset hiilinanoputket sekä niiden välissä olevan ohuen alumiinikerroksen, jonka pitäisi parantaa tyynyn kestävyyttä. Yhtiön testien mukaan siinä missä lämpötahnojen teho heikkenee iän ja lämpösyklien myötä, lämpötyyny ensin paranee tovin ja sen jälkeen suorituskyky pysyy tasaisena. Noctuan datan mukaan lämpötyynyn suorituskyky ohittaa lämpötahnan noin 3500 lämpösyklin jälkeen. NT-CP1 on suunniteltu AM4- ja AM5-kannoille ja sen pitäisi saapua kauppoihin syyskuussa.

Valitettavasti kaukoidän kirjeenvaihtajamme Kurri ei ole oppinut virheistään, vaan sai jälleen lähtöpassit Noctuan osastolla mainittuaan RGB-valaistuksen.