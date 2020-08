Lian Li julkaisi johtoviidakkoa siistivät modulaariset Uni Fan SL120 -tuulettimet

Uni Fan -tuulettimet voidaan yhdistää toisiinsa kontaktipinnein, jolloin enimmillään neljää tuuletinta kohden tarvitaan vain yksi johto ohjausyksikköön.

Parhaiten kotelovalmistajana tunnettu Lian Li on julkaissut uuden, mielenkiintoisen tuuletinperheen. Uni Fan -perheen alle julkaistiin tässä vaiheessa 120 millimetrin SL120-tuulettimet.

Uni Fan -tuulettimet ovat modulaarisia ja suunnattu pienentämään kotelon johtoviidakkoa. Tuulettimia voidaan ketjuttaa toisiinsa yksinkertaisilla kontaktipinneillä ja lukitusmekanismilla, jolloin maksimissaan neljän tuulettimen joukko tarvitsee vain yhden johdon ohjausyksikköön.

Yksi ohjausyksikkö voi hallita parhaimmillaan neljää neljän tuulettimen joukkoa eli yhteensä 16 tuuletinta. Ohjainyksikkö liitetään emolevylle yhdellä USB-johdolla ja yhdellä haaroittuvalla johdolla, jonka päät kytketään tuuletin- ja 5 voltin ARGB-liittimeen. Virran ohjausyksikkö saa SATA-virtaliittimestä.

Nykytrendien mukaisesti SL120-tuulettimet ovat RGB-valaistuja, mutta poikkeuksellisesti valaistus sijoittuu tuulettimen molemmin puolin lähelle ylä- ja alalaitoja sijoitettuihin RGB-nauhoihin, eikä itse tuuletinlapoja valaista lainkaan. Kussakin nauhassa on kahdeksan LEDiä, eli yhteensä yhdessä tuulettimessa on peräti 32 RGB LEDiä.

Tuulettimien ja niiden RGB-valaistuksen ohjaus tapahtuu Lian Lin L-Connect-sovelluksella, mikä mahdollistaa niiden ohjauksen joko tuuletin tai tuuletinryhmä kerrallaan. Sovelluksen avulla voidaan siirtää tuuletinten hallinta myös emolevylle.

Lian Li Uni Fan SL120:n tekniset ominaisuudet:

Koko: 122,8 x 122,4 x 25 mm

Materiaali: PVT-muovi (lavat, runko) ja alumiini (ylä- ja alalaidat)

Nopeus: 800 – 1900 RPM (PWM)

Ilmavirta: 99,46 m 3 /h

/h Staattinen paine: 2,54 mmH 2 O

O Melu: 17 – 31 dB

Laakerointi: FDB (Fluid Dynamic Bearing, nestelaakerointi)

Uni Fan SL120 -tuulettimet tulevat saataville mustina ja valkoisina. Suomessa ainakin Jimm’s PC-Store on jo listannut Lian Lin uutuudet ja yhden tuulettimen hinnaksi on asetettu 27,90 euroa, kun kolme tuuletinta ohjausyksikön kera kustantaa 78,90 euroa. Tuuletinten toimitusaika on vielä ainakin osittain avoin. Uni Fan -tuuletinten käyttö vaatii kolmen tuulettimen paketissa tulevan ohjausyksikön.

Lian Li Uni Fan -tuotesivut

Lähde: Guru3D