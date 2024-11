Modulaarisen rakenteen ansiosta kotelon voi konfiguroida myös yhdelle kokoonpanolle, jolloin sen sisään mahtuu esimerkiksi kahden sijasta neljä 360 mm:n jäähdytintä.

Lian Li esitteli viime helmikuussa pitämillään Lian Li Digital Expo -virtuaalimessuilla uuden DK-07 -pelipöydän. Kyse ei ole kuitenkaan ns. perinteisestä pelipöydästä, vaan yhtiön DK-0x -sarjan pöydät integroivat sisäänsä myös itse tietokoneen – tai vaikka kaksi.

Lian Li DK-07 on motorisoitu osin modulaarinen pelipöytä, jonka alumiinisen kannen keskiötä koristaa kookas 6 mm:n karkaistusta lasista tehty ikkuna. Pöydän strategiset mitat ovat 1480 x 805 x 676-1162 mm ja sen moottorit ja jalat jaksavat kantaa pöydän oman painon päälle vielä 100 kilon edestä tietokonekomponentteja ja muuta tavaraa.

Ikkunan alle pöydän sisään voi sovittaa jopa kaksi E-ATX-emolevyllä varustettua kokoonpanoa rinnakkain, tai halutessaan yhden kokoonpanon keskitetysti. Kahden kokoonpanon käyttö tosin syö kaksi kuudesta 2,5” asemapaikasta, mutta 3,5”-asemia koteloon mahtuu kymmenen konfiguraatiosta riippumatta. Pöydän sisusta on varustettu riittävällä tilalla kahdenkin kokoonpanon kaapeleiden hallintaan ja siihen on sisäänrakennettu kaapeleiden siistiä reitittämistä helpottavia klipsuja sekä kotelon taakse piiloutuva kookas kaapelikouru. Prosessoricoolerille on tilaa korkeussuunnassa maksimissaan 180 mm ja GPU:lla saa olla pituutta enimmillään 383 mm. Virtalähdepaikat tukevat maksimissaan 220 mm pitkiä ATX-virtalähteitä.

Myös jäähdytykselle on tilaa ns. riittävästi ja kahdellakin kokoonpanolla sisään saa mahtumaan maksimissaan kaksi 360 mm:n jäähdytintä, kun yhdellä kokoonpanolla tulee lisätilaa vielä kahdelle 360 mm:n jäähdyttimelle kokoonpanon sivuille. Tuuletinpaikkoja on niitäkin riittävästi: kahdella kokoonpanolla eteen sopii joko neljä 140 tai kuusi 120 mm tuuletinta, sivuille kahdet 120 mm:n tuulettimet ja taakse yhteensä kaksi 120 mm tuuletinta. Yhden kokoonpanon konfiguraatiossa toinen takaosan tuuletinpaikoista tippuu pois, mutta tilalle tulee yhteensä kuusi 120 mm:n paikkaa kokoonpanon kummallekin kyljelle.

Liitäntöjen osalta pöytäkotelo tarjoaa kummallekin kokoonpanolle omat virta- ja reset-painikkeet, kaksi USB-C 3.2 -liitäntää ja kaksi USB-A 3.0 -liitäntää sekä 3,5 mm:n komboliitännät. USB-C-liitännät jakavat keskenään yhteensä 20 Gbps:n edestä kaistaa ja USB-A:t tarjoavat 5 Gbps per liitin. Lisäksi pöydän oikealle laidalle on sijoitettu langaton latauspaikka, joka ponnahtaa painamalla esiin paljastaen USB-C- ja USB-A-liitännät langallista latausta varten. Vasemmalta puolen vastaavasta kohtaa löytyy puolestaan pöydän hallintapaneeli, joka ilmoittaa korkeuden sentteinä yhden desimaalin tarkkuudella sekä kapasitiiviset painikkeet pöydän korkeuden säädölle ja pikanäppäimet kolmelle muistiin tallennetulle korkeudelle. Koteloon on integroitu myös ulos vedettävät 260 x 105 x 50 mm:n laatikot kummallekin sivulle.

Lian Li DK-07 saapuu myyntiin Yhdysvalloissa välittömästi 1399,99 dollarin verottomaan suositushintaan. Euroopan aikatauluja tai hintoja ei ole kerrottu, mutta ainakin aiemmat sukupolvet ovat löytäneet tiensä Suomenkin markkinoille. Messuilla nähtyä LG:n läpinäkyvää OLED-paneelia kokoonpanosta ei löydy, mutta yhtiön kerrotaan miettivän sen julkaisua erikseen hankittavana lisäosana. Pöydästä videoesittelyn tehneen GGF Events YouTube-kanavan mukaan mikäli yhtiö päättää tuoda näyttömoduulin myyntiin, yksin sen hinnaksi olisi tulossa jopa 4500 dollaria.

