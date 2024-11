Uusi prosessori on ensimmäinen 3D-välimuistilla varustettu prosessori, joka tukee virallisesti ylikellotusta.

Markkinoiden tällä hetkellä nopein peliprosessori on testien mukaan kiistatta Ryzen 7 9800X3D, joka saapui myyntiin kuluttajille eilen. Prosessori on ehditty saamaan jo myös kiireisimpien ylikellottajien testipenkkeihin.

AMD:n uusi Ryzen 7 9800X3D on ensimmäinen 3D V-Cache -välimuistilla varustettu prosessori, joka tukee virallisesti ylikellotusta. Prosessorin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat vakiona 4,7 ja 5,2 GHz, mutta sopivasti jäähdyttämällä se venyy jo selvästi pidemmälle. Taiwanilainen huippuylikellottaja TSAIK on yhteistyössä MSI:n kanssa venyttänyt prosessorin heti alkuun jopa 7241,9 MHz:n kellotaajuudelle yhtiön MEG X870E Godlike -emolevyllä nestemäistä typpeä hyödyntäen. Prosessori toimi kaikilla ytimillä, mutta SMT-ominaisuus oli kytketty siitä pois päältä. Tulos on 3D-välimuistin huomioiden yllättävänkin lähellä länsinaapurin elmorin Ryzen 9 9950X -prosessorilla ajamaa 7548,7 MHz:n ennätystulosta Zen 5 -arkkitehtuurilla. Myös elmorin ajossa oli kytketty SMT pois käytöstä, mutta kaikki ytimet olivat päällä.

Käytännönläheisempää testiä, vaikkakin edelleen nestemäisellä typellä jäähdytettynä, on tarjonnut puolestaan Asuksen Tony Yu, joka on testannut Ryzen 7 9800X3D:tä yhtiön ROG Crosshair X670E Gene -emolevyllä. Uusi Ryzen venyi Tonyn käsittelyssä kaikki ytimet ja SMT käytössä jopa 6749 MHz:n kellotaajuudelle Cinebench R23:ssa ja Counter-Strike 2- ja Valorant -peleissä se saatiin piiskattua jopa 6,8 ja 6,9 GHz:n kellotaajuuksille. Valorantissa kulutus (CPU Package Power) oli huimasta kellotaajuudesta huolimatta ruudulla näkyvien lukujen mukaan alle 105 wattia.

Lähteet: HWBot, VideoCardz, WCCFTech