NVIDIAn DLSS päivittyi 2.2-versioon ja laajenee Linuxin Protonille

Windows-pelejä Linuxilla pyörittävä Proton saa aluksi DLSS-tuen Vulkan-peleille ja tulevana syksynä DirectX-peleille.

AMD tulee julkaisemaan oman kuvan skaalaukseen suunnitellun FidelityFX Super Resolution -teknologian virallisesti huomenna. NVIDIA ei ole kuitenkaan levännyt laakereillaan DLSS-teknologiansa (Deep Learning Super Sampling) kanssa, vaan on julkaissut uuden artikkelin teknologian tiimoilta. DLSS on myös kaikessa hiljaisuudessa päivittynyt uuteen 2.2-versioon.

DLSS 2.2:n uudistukset ovat käytännössä täysin arvailujen varassa, sillä NVIDIA ei ole uudesta versiosta hiiskunut julkisesti mitään. Varmaa on tällä hetkellä se, että ensimmäinen DLSS 2.2 -peli on Rainbow Six Siege, joka sai hiljattain tuen NVIDIAn neuroverkkoja hyödyntävälle skaalausteknologialle.

Vaikka virallista muutoslistaa ei ole olemassa, ovat käyttäjät ehtineet jo etsimään eroja aiempiin DLSS 2.x -versioihin vaihtamalla tuen toteuttavan nvngx_dlss.dll-kirjaston tiedostoa päittäin Rainbow Sixin uuden version kanssa. Kaikki DLSS-kirjastot eivät ole automaattisesti yhteensopivia kaikkien DLSS-pelien kanssa, mutta ristiinsopivuus on ilmeisesti ainakin 2.0-versiosta lähtien yleisempää. Näkyvänä erona esimerkiksi Death Stranding -pelissä linnut, jotka jättivät DLSS-teknologian kanssa peräänsä pitkät ”hännät”, ovat jos nyt eivät täysin vapaita hännistään, ainakin todella paljon aiempaa parempia. Samankaltaisia haamukuvien vähenemistä on raportoitu DLSS-kirjaston 2.2-versiolla ainakin Cyberpunk 2077-, NIOH 2- ja No Man’s Sky -peleissä.

NVIDIAn uudessa DLSS-artikkelissa kerrotaan puolestaan uusista peleistä, jotka tulevat saamaan DLSS-tuen lähitulevaisuudessa. Yhteensä DLSS on nyt tuettuna yli 55 pelissä. Hiljattain tuki on lisätty Rainbow Six: Siegelle, No Man’s Skylle ja The Persistencelle, joiden lisäksi jo aiemmin kerrottiin LEGO Builder’s Joyneyn, Doom Eternalin ja Red Dead Redemption 2:n tulevan saaamaan tuen lähiaikoina.

Tänään NVIDIA kertoi DLSS tuen löytyvän välittömästi Necromunda: Hired Gun- ja Chernobylite-peleistä, joiden lisäksi Rust saa oman tukensa 1. heinäkuuta. Kenties merkittävämpää on kuitenkin huomenna julkaistavien uusien Linux-ajureiden mukana tuleva tuki DLSS:lle Vulkan-rajapinnalla Protonia hyödyntävissä peleissä. DirectX-pelien DLSS-tuki Protonilla on yhtiön mukaan tulossa saataville syksyllä. Lisäksi DLSS on tuotu helppokäyttöisenä liitännäisenä (plugin) Unreal Engine 5 -pelimoottoriin. Unity tulee saamaan oman tukensa pelimoottorin 2021.2-version mukana.

Lähteet: NVIDIA, Reddit, Beyond3D