Ensi kertaa jo yli vuosi sitten esillä ollut O11D Evo XL ei juuri yllätyksiä enää tarjoa, mutta Evo-malliin tehdyt päivitykset ovat tervetulleita uudistuksia.

Suositulla kotelovalmistaja Lian Lillä on tapana esitellä koteloitaan jo reilusti ennakkoon erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Niin tässäkin tapauksessa, sillä nyt julkaistua O11 Dynamic Evo XL:ää esiteltiin ensimmäistä kertaa jo kesällä 2022.

Lian Li O11D Evo XL on yhtiön suositun O11 Dynamic -koteloperheen kookkaimman jäsenen päivitysversio. Täystorniluokan kotelon ilme on varsin tuttu sarjan aiemmista edustajista; uutena ominaisuutena kotelon toisen sivu- ja etupaneelin yhdistävästä kulmasta on kadotettu kaikki tukipalkit ja lasi on lasia vasten esteettömän näkymän tarjoamiseksi.

Dynamic-sarjan perusominaisuus eli mahdollisuus tehdä kotelosta peilikuva on luonnollisesti edelleen mukana. Lisäksi I/O-moduuli on siirrettävää mallia kolmen etupaneelin, kyljen ja takapaneelin välillä ja näytönohjaimen voi asentaa pystyyn yhtiön uudelleen suunnitellulla adapterilla. Näytönohjaimella saa olla myös kokoa reipppaasti, sillä tuettuina pystyasennossa ovat jopa 358 mm pitkät ja 80 mm paksut kortit. Kaapelinhallintaa on helpotettu saranoidulla kaapelisuojalla.

Lian Li O11 Dynamic Evo XL:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 522 x 304 x 531,9 mm (S x L x K), tilavuus 84,4 litraa

Materiaalit: Teräs, 4 mm karkaistu lasi, alumiini

I/O-paneeli: 4 x USB-A 3.0, 1 x USB-C, 1 x audio

Etupaneeli: Virta- ja reset sekä LED-painikkeet

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX, ATX, E-ATX (max leveys 280 mm)

Asemapaikat: 3 x 2,5” emolevyn takana + 4 x 3,5” tai 2,5” kiintolevykelkassa

Näytönohjaimen maksimikoko: 460 mm (pystyasennuksessa 358 mm)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 220 mm)

Tuuletinpaikat: Katossa 3 x 120 / 140 mm Kyljessä 3 x 120 / 140 mm Pohjassa 3 x 120 / 140 mm Takana 2 x 120 mm

Jäähdytintuki: Katossa 240 / 280 / 360 / 420 mm Kyljessä 240 / 280 / 360 / 420 mm Pohjassa 240 / 280 / 360 / 420 mm



O11D Evo XL on nyt ennakkotilattavissa sekä mustana että valkoisena versiona. Kotelon verottomat suositushinnat Yhdysvalloissa ovat 234,99 dollaria mustalle versiolle tai 244,99 dollaria valkoiselle versiolle. Euroopan hinnoista tai toimitusaikatauluista ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Tuotesivut, Lähde: TechPowerUp