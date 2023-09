Razerin uusissa langattomissa BlackShark-kuulokkeissa on keskitytty erityisesti keveyteen ja käyttömukavuuteen.

Razer on laajentanut Blackshark-pelikuulokemallistoaan uudella langattomalla V2 Hyperspeed -mallilla, joka asemoituu keväällä päivitetyn Blackshark V2 Pro -mallin alapuolelle. Eroja mallien välillä vaikuttaisi olevan varsin vähän – Hyperspeedit ovat 40 g kevyemmät, korvakuppien ja pääpannan pehmusteiden pinta on erilainen ja Prossa mikrofoni on irrotettavaa mallia. Yritys kertoo keskittyneensä kuulokkeissa eritysesti käyttömukavuuteen mm. 280 gramman painon, optimoidun puristusvoiman ja istuvuuden sekä materiaalien muodossa. Korvakupeissa on käytetty muistivaahtoa hengittävää kangasta ja pehmeää tekonahkaa yhdistelevällä verhoilulla.

Kuulokkeet käyttävät mallinimensä mukaisesti Razerin langatonta 2,4 GHz Hyperspeed-tekniikkaa, Vaihtoehtoisena yhteystapana on myös Bluetooth 5.2 sekä USB-C-kaapeli. Äänentoistosta vastaa 50 mm TriForce Titanium -elementit, joita käytetään monissa muissakin Razerin kuulokkeissa. Tuettuna on myös THX-tilaääni. Taivutettavan puomin päässä on sama HyperClear-mikrofoni, joka on nähty aiemmin Blackshark V2 Pro 2023 -mallissa, ja sen kehutaan kilpailevan äänenlaadullaan langallisten headsettien mikrofonien kanssa. Sisäisten akkujen kerrotaan tarjoavan jopa 70 tuntia toiminta-aikaa ja vartin lataamisella luvataan kuusi tuntia käyttöaikaa.

Razer Blackshark V2 Hyperspeedien suositushinta on 149,99 euroa ja ne tulevat saataville välittömästi.

Lähde: sähköpostitiedote, Razer