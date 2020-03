Lian Li julkaisi uudet RGB-valaistut Strimer Plus -virtakaapelit emolevylle ja näytönohjaimille

Lian Lin kaapelit tarjoavat entistä tasaisemman ja kirkkaamman valaistuksen uusien diffuusorien avulla.

Parhaiten kotelovalmistajana tunnettu Lian Li on julkaissut RGB-valaistuksen ystäville uutta silmän iloa. Uuden sukupolven Strimer Plus -jatkokaapelit lupaavat parantaa paitsi valaistuksen kirkkautta, myös erilaisten valaistusefektien valikoimaa.

Strimer Plus -sarjan RGB-valaistut jatkokaapelit tulevat saataville emolevyn 24-pinniseen virtaliittimeen ja näytönohjaimiin sopivana. Näytönohjaimille tarkoitettu PCI Express -jatkokaapeli on varustettu kahdella 6+2-pinnisellä liittimellä. Kaapelit ovat kuitenkin kiinteästi yhdessä valaistuksen vuoksi, mikä vaikeuttaa niiden sovittamista yhdellä lisävirtaliittimellä varustettuihin näytönohjaimiin.

200 millimetrin 24-pinninen jatkokaapeli on varustettu yhteensä 120 LEDillä ja 300 millimetrin PCIe-jatkokaapeli 108 LEDillä. Taatakseen tasaisen valaistuksen läpi kaapeleiden mitan, Lian Li on asettanut LED-valonauhojen päälle valoa hajottavat diffuusorit. Kaapeleiden siistiä reititystä varten kaapeleiden mitalla on useita hakasia pitämässä kaapelit tiukassa järjestyksessä.

24-pinnisen kaapelin mukana toimitetaan erillinen valaistusohjain, mutta sen voi kytkeä myös emolevyn osoitettavaan RGB-liittimeen (ARGB). PCIe-jatkokaapelin mukana tulee vain emolevyihin sopiva 3-pinninen ARGB-liitin.

24-pinninen versio kaapelista on myynnissä jo nyt Newegg- ja Overclockers UK -verkkokaupoissa ja ilmeisesti se saapuu laajempaan myyntiin huhtikuusta alkaen. Lian Li ei ole paljastanut vielä, milloin PCIe-jatkokaapelit saapuvat myyntiin tai kummankaan tuotteen lopullista hintaa. 24-pinninen kaapeli on hinnoiteltu tämän kuun ajan 49,99 dollariin.

Lähde: Lian Li