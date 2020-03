Amperen mukaan Altra-alusta tulisi peittoamaan sekä AMD:n 64-ytimisen Epyc 7742- että Intelin 28-ytimisen Xeon Platinum 8280 -prosessorin SPECint 2017 -suorituskyvyssä.

Yhdysvaltalainen vuonna 2017 perustettu Ampere on julkaissut uuden sukupolven prosessorinsa. Ampere Altra -prosessorit perustuvat ARM-arkkitehtuuriin ja ne on suunniteltu palvelinkäyttöön.

Ampere Altra -prosessorit tarjoavat parhaimmillaan peräti 80 ydintä per prosessorikanta. Ytimet perustuvat Arm Neoverse N1 -ytimiin ja ne ovat yhteydessä toisiinsa mesh-tyyppisen välimuistikoherentin väylän avulla. Neoverse N1 -ytimet on suunniteltu pilvipalvelimien tarpeisiin ja niiden luvataan olevan erityisen energiatehokkaita. Altra-prosessorit valmistetaan TSMC:n 7 nanometrin valmistusprosessilla.

Prosessorin 80 ytimen tarpeita ruokitaan kahdeksalla DDR4-3200-muistikanavalla, jotka tukevat parhaimmillaan 4 teratavua muistia. Yhtiön diojen mukaan välimuistikoherentin mesh-väylän ansiosta kaikkien ydinten muistiviive on identtinen. Prosessori tukee yhteensä 128 PCI Express 4.0 -linjaa, mutta kahden prosessorin järjestelmissä varataan yhteensä 32 linjaa prosessorikantojen väliselle liikenteelle, jolloin käytettäväksi jää 192 linjaa. Lisäksi tuettuna on CCIX- eli Cache Coherent Interconnect for Accelerators -väylä, johon voidaan kytkeä enimmillään neljä laitetta.

Suorituskyvyn osalta yhtiö arvioi sen Altra-prosessorin tarjoavan SPECint 2017 -testissä 4 % parempaa suorituskykyä kuin AMD:n 64-ytiminen Epyc 7742 ja peräti 123 % parempaa suorituskykyä kuin Intelin 28-ytiminen Xeon Platinum 8280. Lukemat perustuvat yhtiön arvioon kahden 3,3 GHz:n Altra-prosessorin suorituskyvystä. Lisää yhtiön suorituskykydioja löydät Serve the Homen artikkelista. Prosessoreiden TDP-arvo on mallista riippuen 45 – 210 wattia.

Ampere Altra tulee saataville yhden ja kahden prosessorikannan järjestelminä 2U-kokoluokassa. Yhden prosessorikannan Mt. Snow -palvelin on Gigabyten käsialaa, mutta kahden prosessorikannan Mt. Jade -palvelimen valmistajaa ei ole paljastettu vielä. Myös Lenovo tulee valmistamaan Altra-palvelimia, mutta se ei ole Mt. Jaden valmistaja.

Lähde: Ampere