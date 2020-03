Testissä MSI:n tasaisella ja kaarevalla 27-tuumaisella VA-paneelilla varusteut 1440p-pelinäytöt.

Saimme MSI:ltä testiin kaksi Optix-sarjan pelinäyttöä, jotka ovat teknisten ominaisuuksiensa puolesta lähes identtiset, mutta MAG272QP:n paneeli on tasainen ja MAG272CQR:n paneeli kaareva. Molemmat näytöt on varustettu 27-tuumaisella VA-paneelilla, jonka virkistystaajuus on 165 hertsiä ja natiiviresoluutio on 2560×1440 pikseliä. Tasaisella paneelilla varustetun MAG272QP:n hinta Suomessa on noin 400 euroa ja kaarevan MAG272CQR:n hinta noin 430 euroa, joten näytöt ovat myös lähes saman hintaiset noin 30 euron erolla.

Tutustumme tässä artikkelissa molempien näyttöjen ominaisuuksiin ja selvitämme, mitä eroavaisuuksia näytöistä löytyy paneelin kaarevuuden lisäksi.

