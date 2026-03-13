Lisuan Extreme 7G106:n luvataan tukevan heti julkaisussaan mm. Cyberpunk 2077:aa, Black Myth: Wukongia ja Resident Evil 4 Remakea.

Kiinassa on syntynyt viime vuosina lukuisia yrittäjiä niin prosessori- kuin näytönohjainrintamillekin. Yksi näytönohjainpuolen ennakkoon vakuuttavimmista esityksistä on Lisuan Tech ja sen G100-grafiikkapiirit, joiden arkkitehtuuri esiteltiin viime elokuussa.

Lisuan Techin G100 ja siihen perustuva Lisuan Extreme LX 7G106 -kuluttajanäytönohjain on saapumassa myyntiin 18. kesäkuuta ja sen ennakkotilaukset avataan jo 17. maaliskuuta. Näytönohjaimessa on käytössä yhtiön oma TrueGPU-arkkitehtuuri ja sen luvataan yltävän 24 TFLOPin suorituskykyyn FP32-tarkkuudella ja tukevan myös tekoälytehtävissä hyödyllistä INT8-tarkkuutta. Käytössä on parhaimmillaan 192 teksturointiyksikköä, 96 ROP-yksikköä ja 192-bittinen muistiväylä 12 Gt:n GDDR6-muistilla. Samasta G100-piiristä on tulossa myyntiin myös LX Ultra-, LX Pro- ja LX Max -ammattilaisversiot, joissa on käytössä 24 Gt muistia.

24 TFLOPSia tarkoittaa raa’an laskentavoiman suhteen suurin piirtein AMD:n Radeon RX 9060 XT:n ja NVIDIAn GeForce RTX 5060 Ti:n tasoa. Käytännön suorituskyvystä se ei kerro kuitenkaan vielä paljoakaan. Siitä saadaan kuitenkin näillä näkymin tietoa hyvinkin nopeasti, sillä LX 7G106 tukee moderneja rajapintoja ja sen luvataan tukevan julkaisussaan lukuisia AAA-pelejä kuten Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong ja Resident Evil 4 Remake.

