Uusi XG27AQDMG Gen 2 on varustettu WOLED-paneelilla, kun XG27AQ27ACDMS ja XG27AQ27AQDMES käyttävät QD-OLED-paneeleita.

Tietotekniikkajätti Asus on täydentänyt Republic of Gamers -pelibrändinsä näyttövalikoimaa kerralla kolmella uutuudella. Kaikki kolme uutuutta perustuvat OLED-paneeleihin ja ovat kooltaan 27-tuumaisia.

Ensimmäinen uutuuksista on Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 (vaihtoehtoisesti XG27AQDMGR), joka on varustettu 27” TrueBlack Glossy WOLED-paneelilla. Paneelin resoluutio on 2560×1440 ja se yltää maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuuteen FreeSync Premium Pro- ja G-Sync Compatible -sertifioinnein. Näyttö on VESA DisplayHDR 400 True Black -sertifioitu ja se yltää maksimissaan 1300 nitin piikkikirkkauteen. Sen luvataan toistavan 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. XG27AQDMG Gen2 on varustettu yhdellä DisplayPort 1.4- ja kahdella HDMI 2.1 -liitännällä sekä kahden USB-A 3.2 Gen 1 -liittimen USB-hubilla ja kuulokeliitännällä.

Kolmikon toinen jäsen on Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS. Näyttö on varustettu 27” puolikiiltävällä QD-OLED-paneelilla. 2560×1440-resoluution paneeli yltää parhaimmillaan jopa 280 hertsin virkistystaajuuteen FreeSync Premium Pro- ja G-Sync Compatible -sertifioituna. Näytön maksimikirkkaus on 1000 nitiä ja myös se on VESA DisplayHDR 400 True Black -sertifioitu. Se yltää edellä kuvaillun mallin tapaan 99 %:iin DCI-P3-väriavaruudesta. Näyttöliittiminä on yksi DisplayPort 1.4- ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää sekä USB-C-liitäntä DP Alt Mode -tuella ja USB-PD 15W -virransyötöllä. Mukana on myös kuulokeliitin.

Kolmikon viimeinen on Asus ROG Strix OLED XG27AQDMES, niin ikään 27” puolikiiltävällä QD-OLED-paneelilla. Paneelin resoluutio on 2560×1440 ja se päivittyy FreeSync Premium- ja G-Sync Compatible -sertifioidusti maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö yltää 400 nitin maksimikirkkauteen ja vaikka nimellinen HDR-tuki onkin mukana, sitä ei ole DisplayHDR-sertifioitu. Näyttö toistaa sisarustensa tavoin 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. Liitinvalikoimasta löytyy yksi DisplayPort 1.4 -liitäntää ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää sekä kuulokeliitin.

Asus ei ole ilmoittanut, milloin uudet ROG Strix OLED -sarjan näytöt tarkalleen tulevat saataville. XG27AQDMG Gen2:n veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 649 dollaria, XG27ACDMS:n 699 dollaria ja XG27AQDMES:n 599 dollaria. Kaikille kolmelle näytölle on myönnetty kolmen vuoden takuu, joka kattaa myös paneelin mahdollisen kiinnipalamisen.

