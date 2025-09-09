io-techin suorana lähetettävässä kisastudiossa seurataan Applen tänään järjestämää julkaisutilaisuutta.

Uusien iPhone 17 -puhelimien suurimmat odotukset kohdistuvat ohueen Air-malliin. Lisäksi tapahtumassa odotetaan julkaistavaksi myös Watch-kellopäivitykset sekä uudet AirPods-kuulokkeet. Hyvin todennäköisesti tilaisuudessa kerrotaan Applen uusista tekoälyominaisuuksista.

io-tech seuraa Applen julkaisutilaisuutta Youtubessa suorana lähetettävässä kisastudiossa klo 19:45 alkaen, mutta valitettavasti emme voi esittää Applen live-striimiä upotettuna omaan striimiimme. Kaikki Applen julkaistutilaisuutta sisältävät videot poistetaan Youtubesta tekijänoikeuden nojalla. Tapahtuma on katsottavissa suorana Applen omilta kotisivuilta tai yhtiön omalla Youtube-kanavalla.

Spekuloimme etukäteen tulevaa julkaisua ennakkovuotojen pohjalta sekä seuraamme ja kommentoimme Applen live-striimiä ja vedämme lopuksi yhteen julkaistutilaisuuden annin. Studiossa ovat äänessä Sampsa ja Juha.

