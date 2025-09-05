Motorola on esitellyt tänään IFA-messuilla järjestetyssä Lenovo Innovation World -tapahtumassa uudet motorola edge 60 neo, moto g06 ja moto g06 power -älypuhelimet keski- sekä edulliseen hintaluokkaan.
Neo on tämän vuoden edge 60 -malliston edullisin vaihtoehto ja Motorola mainostaa sen olevan luokkansa kevyin puhelin. Oleellisena tekijänä koon pitämisessä aisoissa on 6,36-tuumainen 120 hertsin pOLED-näyttö. Puhelimen rakenteella on IP68/69- sekä MIL-STD-810H-luokitukset.
Järjestelmäpiiri on päivitetty hieman korkeammilla kellotaajuuksilla toimivaan Dimensity 7400 -malliin ja Suomessa myytävä muistiyhdistelmä on 8 & 256 gigatavua. Akun kapasiteetti on kasvanut merkittävästi lähes 700 mAh:lla, kun taasen latausominaisuudet ovat pysyneet muuttumattomina, eli varustukseen kuuluu edelleen tässä hintaluokassa epätyypillinen langattoman latauksen tuki.
Edeltäjänsä tapaan edge 60 neo tarjoaa osana kolmoistakakameraansa optisesti vakautetun 3x-telekameran, joka on tässä hintaluokassa melko harvinainen. Sen seurana on 50 megapikselin Sony LYT-700C-pohjainen pääkamera sekä 13 megapikselin ultralaajakulmakamera makrokuvaustuella.
Päivitystukeen Motorola on tehnyt selvän parannuksen, sillä Android-versiopäivityksiä on luvassa kahden sijaan neljä vuotta ja tietoturvakorjauksia kolmen sijaan viisi vuotta.
edge 60 neo:
- Ulkomitat ja paino: 154,1 x 71,2 x 8,1 mm
- Paino: 174,5 g
- Materiaalit: Gorilla Glass 7i -lasi
- Suojaus: IP68/69, MIL-STD-810H
- Värivaihtoehdot: Poinciana (punainen), Grisaille (harmaa), Frostbite (turkoosi)
- Järjestelmäpiiri: MediaTek Dimensity 7400
- RAM-muisti: 8 Gt LPDDR4X
- Tallennustila: 256 Gt UFS (uMCP)
- Näyttö: 6,36” pOLED, adaptiivinen 120 Hz, 3000 nit pistemäinen, Water Touch, HDR10+
- Kamerat:
- 50 MP:n pääkamera (1/1,55″ Sonyn Lytia 700C -sensori), f1.8, Quad PDAF, OIS
- 13 MP:n ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), makrokuvaus, f2.2, PDAF, 120 asteen kuvakulma
- 10 MP:n 3x telekamera (1,0 um pikselikoko), f2.0, PDAF, OIS
- 32 MP:n etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.4
- 4K 30 FPS -videokuvaus pää- ja ultralaajakulmakameroilla
- Verkot ja yhteydet:
- 5G (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78), Wi-Fi 6E, NFC
- GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
- Akku ja lataus:
- 5000 mAh
- 68 W:n pikalataus, 15 W:n langaton lataus
- Stereokaiuttimet, Dolby Atmos
- Ohjelmisto: Android 15, 4 vuoden Android-päivitykset & 5 vuoden tietoturvakorjaukset
Edulliseen hintaluokkaan asemoituvat moto g06 ja moto g06 power -mallit, joista molempien ulkomitat määrittelee suurikokoinen 6,88-tuumainen 120 hertsin HD+-näyttö. IP-suojausta on parannettu hieman edeltäjämalleista IP64-tasoon.
Järjestelmäpiiri on pysynyt samana (MediaTek Helio G81 Extreme) edellisestä sukupolvesta, kuten myös 50 megapikselin kamera takana ja 8 megapikselin kamera edessä. Molempien tapauksessa kyse on 4G-puhelimesta, jotka mielenkiintoisena yksityiskohtana tukevat uutta Bluetooth 6.0 -versiota.
Kuten nimi enteilee, g06 powerin erikoisuus on suurikokoinen 7000 mAh akku. Suomessa myytävissä power-malleissa on aina 256 gigatavua tallennustilaa sekä muistikorttipaikka.
g06:ssa on pienempi 5200 mAh akkukapasiteetti ja latausnopeus on heikentynyt 18 watista 10 wattiin. Pienemmän akun myötä g06 on 26 grammaa kevyempi ja 0,5 mm ohuempi. g06:sta tulee Suomessa myyntiin vain 64 gigatavun tallennustilavaihtoehto.
Ohjelmistopuolella on tyydyttävä Android 15 -versioon, sillä valmistajan ilmoituksen mukaan g06-malleille ei ole suunnitteilla Android-versiopäivityksiä.
moto g06 & moto g06 power:
- Ulkomitat:
- g06: 171,4 x 77,5 x 8,31mm
- g06 power: 171,4 x 77,5 x 8,82 mm
- Paino:
- g06: 194 g
- g06 power: 220 g
- Materiaalit: Muovirunko, silikonipolymeeritakakuori, Corning Gorilla Glass 3 -näyttölasi
- Suojaus: IP64
- Värivaihtoehdot: Laurel Oak (ruskea), Arabesque (oranssi, vain g06), Tapstery (sininen), Tendril (vihreä)
- Näyttö: 6,88″ IPS LCD HD+, 720 x 1640, 120 Hz, 600 nit HBM, Water Touch
- MediaTek Helio G81 Extreme -järjestelmäpiiri
- RAM-muisti: 4 Gt LPDDR4X
- Tallennustila:
- g06: 64 Gt, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)
- g06 power: 256 Gt, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)
- 4G LTE (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41), Dual-nano-SIM
- Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 6.0, NFC
- GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- Takakamera:
- 50 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF
- 8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.0
- 1080p 30 FPS videotallennus
- Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki
- 3,5 mm:n kuulokeliitäntä
- Akku ja lataus:
- g06: 5200 mAh, 10 W, USB-C 2.0
- g06 power: 7000 mAh, 18 W pikalataus, USB-C 2.0
- Android 15
- Ei suunniteltuja Android-päivityksiä, 2 vuoden tietoturvapäivitykset
Lisäksi yritys tiedotti Brilliant Collection -mallistosta, jonka keskiössä on Swarovskin kristalleilla toteutettu koristelu. Ensimmäiset Brilliant Collection tuotteet ovat tikattua keinonahkaa ja kristalleja kuorissaan yhdistelevä motorola razr 60 Pantone Ice Melt sekä samalla teemalla toteutetut moto buds loop -kuulokkeet.
Edge 60 neon suositushinta on 399 euroa, eli se on tippunut satasella edeltäjämalliin nähden. Moto g6 power maksaa 189 ja moto g6 129 euroa. Brilliant Collection tulee myyntiin vain Elisan ja Lenovon verkkokaupoista – Razr 60:n tapauksessa 1099 euron hintaan. Kaikki uutuudet tulevat saataville syyskuun aikana.
Lähde: lehdistötiedote
