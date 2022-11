Maraskuun pelinä kokeilemme tuoretta Call of Duty Warzone 2.0:aa.

io-techin toimitus on pelaillut kuluvan vuoden aikana kerran kuussa porukalla Youtubessa livestriimissä eri pelejä. Marraskuun pelinä on vuorossa tuore Call of Duty Warzone 2.0.

Pelistriimi alkaa keskiviikkona 30. marraskuuta klo 21 ja lopuksi arvomme katsojien kesken AOC:n Q27G2E-pelinäyttö (1440p, 155 Hz, VA)

Tervetuloa mukaan katsomaan ja keskustelemaan chattiin.

Livestriimi Youtubessa