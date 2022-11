Parantuvan päivityslupauksen lisäksi OnePlus esitteli Lontoossa OxygenOS:n tuoreimman 13.1-päivityksen.

OnePlus on esitellyt Lontoossa uutta OxygenOS 13.1 -käyttöliittymäversiotaan ja samalla yritys on julkistanut tulevansa parantamaan puhelintensa päivityslupausta. Ensi vuodesta alkaen valikoidut OnePlus-puhelimet tulevat saamaan neljän vuoden suuret Android-päivitykset sekä viiden vuoden tietoturvakorjaukset.

Lontoossa esitelty OxygenOS 13.1 puolestaan on nimensä mukaisesti pienempi päivitys aiemmin tänä syksynä julkaistulle Android 13:n mukanaan tuovalle OxygenOS 13:lle. Se tuo valmistajan mukaan mukanaan laajasti parannuksia käyttökokemukseen sekä parannettuja yksityisyysominaisuuksia. Lisäksi mukana on kehittyneempi OnePlus Private Safe -toiminto, joka osaa sumentaa kuvankaappauksista automaattisesti yksityisiä tietoja. Muilta osin OxygenOS 13.1 jatkokehittää alkuperäistä 13-versiota tarjoten muun muassa edelleen Aquamorphic-nimeä kantavan ulkonäkösuunnittelun sekä mahdollisuuden asettaa Spotifyn ohjaimet suoraan always on -näyttöön.

OxygenOS 13.1:n jakelu alkaa globaalisti vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Lähde: OnePlussan lehdistötiedote