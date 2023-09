Pelituoli on suunniteltu kevyempään harrastamiseen ja se on taitettavissa kokoon vaikka ratti ja polkimet paikallaan pelisessioiden ulkopuolella helppoa säilytystä ajatellen.

Logitechin pelibrändi Logitech G on julkaissut uuden pelituolin simulaattoriharrastajille yhteistyössä Playseatin kanssa. Playseat Challenge X – Logitech G Edition on suunnattu kevyempään harrastamiseen, jossa pelituolia ei voida asentaa pysyvästi tiettyyn paikkaan.

Playseat Challenge X – Logitech G Edition on kevytrakenteinen pelituoli, joka rakentuu hiiliteräksisestä rungosta ja hengittävistä Playseat ActiFit -materiaaleista valmistetuista pehmusteissa ja varsinaisesta istuinosasta. Pelituoli on suunniteltu yhteensopivaksi Logitech G -rattien ja -polkimien kanssa.

Lehdistötiedotteen mukaan tuolissa on kolme merkittävää parannusta aiempiin nähden. X-Adapt-järjestelmä tukee istuimelle kuutta eri asentoa, kiinteästi asennettavat ratti ja polkimet on varustettu hienosäädöillä sopivan asennon löytymiseen. Mukana on myös paikka vaihdekepille. ActiFit-materiaalien luvataan tarjoavan mukavuutta pidempiinkin sessioihin hengittävillä mutta tukevilla materiaaleilla, jotka välittävät tiedotteen korulauseiden mukaan myös Trueforce- ja muut force feedback -palautteet ensiluokkaisesti pelaajan kroppaan.

Koko paketti on suunniteltu taittumaan kasaan, jolloin sen säilytystila voidaan minimoida kätevästi. Vain 11,6 kg:n painoisena pakettina tuolin siirtäminen pelipaikoille ja takaisin onnistuu helposti. Tuolin voi taittaa kokoon myös ratti ja polkimet paikallaan.

Playseat Challenge X – Logitech G Edition saapuu myyntiin välittömästi ja sen suositushinta Euroopassa on 299 euroa.

Lähde: Logitech